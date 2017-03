Goldie, la hermana de Mirtha Legrand: “No iría a su mesa”

Silvia Goldie Legrand, hermana de Mirtha, reveló que los productores del programa de la diva la invitaron a concurrir al ciclo. Pero ella se niega a concurrir.

“No iría a la mesa de Mirtha. Me lo propusieron, pero no, yo ya estoy retirada. Sería lindo los tres hermanos, José también, pero yo no voy a ir”, aseguró.

“Una cosa es una fotografía cuando vas al cumpleaños de Mirtha y otra cosa es estar sentada en una mesa tres horas“, explicó en Informadísimos.

“No le tengo miedo a Mirtha. Ella conoce tanto de mi vida como yo de la suya. A ella le preguntaría si está feliz. Ahora la noto bien, muy feliz, ya han pasado mucho años de la muerte de Daniel Tinayre y está en una meseta de felicidad”, aseveró.

