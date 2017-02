Golpe al narcotráfico en Baradero

Durante la jornada del jueves, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en diferentes domicilios nuestra ciudad, en dos de ellos, se secuestró una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta y demás elementos que prueban la comercialización de estupefacientes. Fueron detenidas dos personas y se solicitó la captura de un tercero.

La investigación la llevó a cabo la Fiscal María Veronica Marcantonio de la UFI Nº 1 de San Nicolás y los operativos fueron realizados por la división Dvisión Drogas Ilicitas de esa ciudad con apoyatura de la Policía Comunal.

En la mañana del viernes, la fiscal Marcantonio habló con BTI sobre el procedimiento:

“Tomamos conocimiento el año próximo pasado de que dos personas concretamente Adrián Celestino Morelli alias “marola” y José María Yamuni alias “cadenita” comercializaban estupefacientes en la localidad de Baradero. Ante eso se inicia una investigación- quiero recalcar que trabajan los fiscales que están ahí en Baradero- simplemente esta causa derivo en nosotros porque estamos tematizados en los delitos de comercialización de estupefacientes, pero esto no quita que trabajen y estén al tanto los fiscales de Baradero.

Se comienza con las distintas medidas de pruebas que ordeno en pos de la complejidad o no de la causa. En este caso era tan evidente la comercialización de drogas en la casa de Morelli que no necesite acudir a otro tipo de elemento de prueba, esa es la verdad – hasta lo vi yo-“.

¿Usted estuvo presente?

“Yo estuve inclusive el viernes pasado en la localidad de Baradero, en el Baradero Rock haciendo alguna tarea preventiva y aproveche la oportunidad para dar una vuelta por todos los domicilios que sabía que se iban allanar esta semana y bueno sí realmente vuelvo a repetir era tan evidente las ventas que no necesite extender la investigación mucho más allá.

Me llamo la atención en tan poquito tiempo la cantidad de elementos probatorios que pudimos recabar en cuanto que era constante el arribo de personas a comprar drogas al domicilio de Morelli, los elementos eran suficientes para que yo pidiera el allanamiento en los dos domicilios también en lo de Yamuni y en los dos arrojaron resultados positivos”.

¿Que se encontró?

“En lo de “Marola” encontramos 432 envoltorios fraccionados de cocaína listos para la venta, si bien hemos encontrados kilos de cocaína y mucha cocaína en otros allanamientos, la disposición me llamó mucho la atención y me hizo acordar a un allanamiento que hicimos en Santa Fe en Arroyo Seco donde también había mucha droga ya preparada para la venta, eso es que lo llama la atención y da una pauta clara del manejo diario que tenía esta gente sobre la venta de drogas”.

¿Quiénes son los detenidos?

“Hay una persona de nacionalidad brasilera, Concalve Daluz Paulo Cesar que vendía con él y que está detenido – residía en el mismo domicilio- y por supuesto en ese momento no estaba Morelli en el domicilio pero los elementos son artos suficientes para que pida la detención y consecuente captura nacional porque ayer fui con allanamiento, fui a resulta y al obtener resultados positivos, debo detenerlo”.

¿Yamuni también quedó detenido?

“Yamuni está detenido, se le encuentran 80 envoltorios de la misma disposición, estamos un poco acostumbrado a los procedimientos y uno más o menos se hace una expectativa en pos de lo que iba surgiendo de la investigación, realmente todos quedamos sorprendidos con la cantidad que manejaban estas personas e inclusive al mismo “cadenita” que lo tenemos como comprador de Marola y a su vez comercializaba en su domicilio, le encontramos balanza también, dinero en efectivo, obviamente todos los teléfonos celulares que van a ser analizados en los próximos días para ver la información que contienen los mismos y en el día de la fecha se le va a tomar declaración”.

¿Esta investigación continua?

“Yo aprovecho para decirles a la comunidad que están los fiscales de Baradero trabajando, es muy importante que la gente tome confianza, se anime a contarle a la justicia, que brinde datos, que no se expone ni el nombre de quien brinda esos datos, al contrario se los protege para que el poder judicial pueda tener conocimiento de los lugares de venta de droga. Se ha formado un equipo gracias a la Intendenta de la localidad la Dra. Antonijevich que nos ha brindado personal policial, nos ha puestos a disposición cuatro efectivos, porque realmente también los medios con los que cuentan drogas ilícitas es para todo el departamento judicial y tienen poca gente con la cantidad de causas que se manejan y entonces esto fue una ayuda para Baradero y gracias a eso también pudo salir bien este procedimiento porque pude abocar más personal a que hagan las tareas que se le encomendaban”.

¿Van a quedar presos o en pocos días estarán nuevamente en la ciudad como ha pasado en otras oportunidades?

“Esto por supuesto es una decisión de la jueza de garantías, yo por mi experiencia y con todo respeto lo que ella decida se va acatar y tengo los recursos legales en caso de no estar de acuerdo con la resolución que ella dicte, por mi experiencia tengo elementos más que suficientes para que estas dos personas queden detenidas y para que me de la detención de Morelli, de eso no tengo ninguna duda.

Era como un supermercado de drogas, para ir a comprar, son muchos los elementos que secuestramos y esto gracia a Dios nos refuerza la investigación como para que la jueza resuelva la detención y que queden estas personas detenidas. Habías más personas en el momento del allanamiento, pero con la prueba que teníamos era más que suficiente para la detención. Lo que se secuestra- es una prueba irrefutable”

¿Fueron cuatro los allanamientos?

“En los dos lugares investigados, es una prueba directa que habla de que esta gente estaba comercializando y tenía la droga en sus domicilios. Los otros dos eran posibles lugares de ocultamiento, donde dio negativo por eso no tome ninguna medida contra sus moradores uno de los cuales era una especie de quiosco, donde se vendía comida aparte, fue un instructor judicial y realmente las condiciones eran paupérrimas así que di intervención a la municipalidad y tengo entendido que clausuro el local.”