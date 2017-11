González: “pasamos de un vertedero de cielo abierto descontrolado a uno controlado”

El Director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Baradero, Lic. Ezequiel González, habló sobre la inspección que recibieron de la OPDS en el basural de Ruta Nº 9 y otras actividades que se están llevando a cabo desde el área a su cargo;

¿Recibieron una inspección de la OPDS?

“Estando en la oficina me llama el empleado que está en el vertedero de ruta 9 diciéndome que se había apersonado una inspectora del OPDS y le pedí que me pusiera en contacto con ella, le pregunte si quería que me llegara al lugar y me dijo que no, me pidió la dirección de la oficina y se vino después para la oficina. Una vez acá me puso en conocimiento de que había una serie de solicitudes de defensoría del pueblo, algunas de larga data y otras un poco más recientes sobre solicitud de pedidos de informes sobre el basural de ruta 9 y sobre la gestión integral de residuos urbanos de Baradero. En realidad es un pedido que hace el defensor del pueblo a determinado organismo en este caso al OPDS”.

¿Se llevó una buena impresión del trabajo que realizan desde Gestión Ambiental?

“La verdad nos cayó de sorpresa, yo no esperaba una inspección del área, pero bueno la inspectora pudo tomar vista del predio, pudo inspeccionar el lugar, era una inspectora que en su momento había venido a Baradero, es decir que conocía el lugar, nos hizo un acta de inspección, un acta de rigor como en este caso se hace, nos preguntó si habíamos presentado en la OPDS el plan de gestión integral de residuos sólidos y urbanos correspondiente al año 2017,le estuve presentando toda la información, tomo vista de las distintas campañas de reciclajes, fuimos a un colegio donde estaban los bidones con las tapitas, observó además el convenio con el Garraham para las campañas de reciclaje de papel, tomo vista de la campaña de residuos electrónicos, la verdad que se fue muy conforme y bueno a nosotros nos da un espaldarazo en la gestión y a la vez nos obliga a levantar la vara para poder mirar hacia el futuro y poder seguir trabajando con nuevos desafíos y ver un nuevo horizonte. Te da la tranquilidad de que uno viene trabajando bien y que la cosa va avanzando- si bien no siempre es como uno tal vez quisiese, a la velocidad que uno quisiese- pero bueno la cosa esta mejorando y esta instructora lo plasmó en un acta de inspección”.

¿Qué dijo sobre el basural?

“Pasamos de un vertedero de cielo abierto descontrolado a controlado, hay diferentes formas de definir un vertedero, razón por la cual ella vio físicamente el alambrado perimetral instalado, una casilla de seguridad con personal municipal, con un incremento en cuanto a la cantidad de personal, las torres de iluminación, todo esto obviamente ella fue tomando vista de toda la documentación, vos sabes que nosotros le fuimos contando pero ella vino a inspeccionar, ella conocía el predio anteriormente, así que pudo ver un antes y después”.

¿A partir de cuándo se va a prohibir la entrega de las bolsas de nylon?

“Estamos trabajando en distintos frentes, tuvimos una reunión con supermercadistas de Baradero ,en el mes de Septiembre se aprueba la ordenanza que refiere a la prohibición de bolsas camisetas de todo tipo, en su momento se había pensado en una bolsa de plástico a una bolsa oxo- biodegradable, hoy Baradero aprueba esta ordenanza ,lo estuvimos trabajando un poco con los supermercadistas, hay algunas observaciones que ellos no están haciendo que las estamos evaluando, puntualmente en la fecha de implementación, nosotros habíamos puesto que a partir del 1 de Marzo de 2018 Baradero eliminaba la bolsa camiseta definitivamente, ellos nos piden un tiempo más-no lo veo desacertado, todo lo contrario, me parece muy bien – por ahí fijemos a partir del 1 Mayo del 2018, con lo cual nos va dar un tiempo para hacer una fuerte campaña de difusión, de concientización en las escuelas, porque esto requiere un cambio cultural bastante importante, el dejar de utilizar la bolsa camiseta y volver a utilizar la bolsa de ir y venir. Eso estamos convencidos que va a repercutir en la cuidad, porque si uno recorre las calles es infinita la cantidad de bolsas camisetas que hay esparcidas por toda la ciudad y por otro lado va bajar la carga de residuos al basural que de hecho si uno va al vertedero van a ver bolsas camisetas volando contantemente porque es mucha la cantidad que se utiliza y que se desprecia sin ningún tipo de utilidad.

Es importante que el vecino entienda que son muy pocos los comerciantes que te regalaban esas bolsas camisetas, el resto te cobra. Entonces la idea es evitar el comprar esa bolsa camiseta, en descartarla tan drásticamente o sea cada uno de nosotros en nuestro hogar debemos tener 10, 15 o 20 bolsas camisetas guardadas y que después la desechamos sin haberla reutilizado en alguna cuestión. Obviamente todo cambio trae dolor, nosotros estamos en una etapa de que tenemos que convencer al vecino, tenemos que concientizarnos nosotros mismos de que este cambio va a ser positivo, tenemos que copiar lo que han hecho otras ciudades, esto no es una locura que viene de Ezequiel González o de Fernanda Antonijevic, esto es algo de lo cual nosotros estamos aprendiendo de otras ciudades, que la gente nos crea que estuvimos todo un año capacitándonos y yendo a ver distintos actores que estuvieron trabajando en eso, que seguramente vamos a cometer errores en la implementación puede ser, pero que vamos a tratar de que sean los menos y que estamos trabajando para que sean los menos”.

¿Se van a hacer visitas guiadas al Parque del Este?

“Hace un tiempo atrás hablando con Marcos Barlatay y Germán Vettovalli y pensamos como darle una impronta al Parque del Este y definimos hacer vistitas guiadas de lunes a sábado desde las 10 de la mañana, aprovechando de que Claudio Restivo está en ese horario central y es la persona indicada para poder guiar cualquier visitante de la ciudad o turista que quiera acercarse al lugar y recorrer los senderos, las lagunas, los terraplenes, la verdad de que esta muy, muy lindo el parque como para abrir las puertas para que la gente pueda recorrer y visitar.”