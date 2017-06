Gonzalo Carreras participó en dos Copas del Mundo de Canotaje

Concluyó en Serbia la Copa del Mundo de Canotaje. Allí intervino el equipo nacional que volvió a contar entre sus integrantes con el palista baraderense Gonzalo Carreras.

Gonza, en principio, haciendo dupla con el rosarino Ezequiel Di Giacomo, integraron el seleccionado argentino de velocidad senior, quien se clasificó a la final A en la prueba K2 500 metros y en la gran final se ubicó en el séptimo lugar.

En k1 500, Carreras, no tuvo una buena presentación pero cerró el campeonato con un segundo lugar en la final C.

En dialogo con BTI el atleta olímpico, habló sobre este inicio de año y algunas innovaciones que quizás lo complicaron en su performance. También hizo referencia al creciente nivel de los palistas que los obliga a trabajar muy duro, y a no cometer errores si se aspira a ganar medallas;

“Estuve compitiendo en dos copas del mundo, la segunda y la tercer fecha- a la primera no fuimos-la primera competencia que tuvimos fue en Hungría donde competí en K2 1000 metros, no tuvimos el resultado que esperábamos, pero era un poco complicado, habíamos llegado algunos días antes, un bote que era la primera vez que competíamos fuimos mejorando competencia a competencia y terminamos en el puesto 23 o 24 no recuerdo bien, una competencia de mucho nivel, la verdad es que corrimos Final C con dos botes finalistas Olímpicos, la final C vendría ser del puesto 19 al 27, así que es una muestra del nivel que había en esa copa”.

¿Cómo les fue en la segunda copa?

“Luego en la segunda copa competí en K1 500 y K2 500 fue un poco improvisado porque en realidad iba a correr el K4, pero por decisión del entrenador, a último momento, corrí esa competencia, que si bien es una distancia que me gusta mucho, no la había preparado y la verdad que me fue muy bien, quedamos séptimos en la copa, era una copa también de mucho nivel, quedamos a un segundo del oro, era una competencia muy apretada y teniendo en cuenta las condiciones en que corrimos y un poco la improvisación que te había contado, la verdad es que estamos muy contentos con ese resultado.

En K1 500 es la primera vez que yo la hacía a nivel mundial, empecé compitiendo mal, la serie y en la semifinal no pude remar bien, me sentí incomodo, no me encontraba bien en el bote que tenía, fue un poco complicado, quede en final C, que es del puesto número 20 en la general, el Francés que me ganó fue campeón mundial también, el que quedó tercero ganó el K4 el año pasado en los juegos, la verdad que fue una competencia de mucho nivel y al igual que la primera competencia fui mejorando regata a regata”.

¿Como sigue el año de competencia?

“Esto abre el calendario mundial del año, es la primera competencia del calendario importante así que es una buena forma de arrancar y ya veremos que nos depara, que es lo que decide el entrenador y a que bote se va a apuntar.”