Gracias a Jesús

Y no podía ser de otra manera en el inicio de la Semana Santa, Jesús a los “33” del PT y cuando se vino la noche, a los 48′, metió dos goles de tiro libre que le permitieron al negro traerse un valioso empate de San Nicolás 2 a 2.

Jesús Silva fue la figura y no solo por los goles, sino porque fue el jugador diferente que tuvo Fortunatto en cancha, no solo por el juego también por la madurez y la lectura del partido, jamás se rinde ni se da por vencido, el sabe que mientras se esté en juego las cosas pueden cambiar. “El de los Milagros”, le permite al negro soñar.

“Así no se puede, no podemos perder un partido sobre el final, si queremos ascender eso tiene que cambiar”, Decía Jesús a Mundo Baradero, un minuto después del gol del empate y reconoció entre risas que no pateó al arco; “El primero fue un centro y ahora la quise tirar al punto del penal”.

El domingo a las 19 hs. en la cancha del Club SOMISA, se jugó el primer cruce de cuartos de final del Federal C entre el local Del Acuerdo (SOMISA) y Atlético Baradero.

El negro salió con claras intensiones de dominar el partido y sorprendió en los primeros minutos con algunas ocasiones claras de gol en los pies del Pato Luna. El equipo no sufrió el receso y demostró ambición para irlo a buscar de visitante. A los 33′ en un tiro libre ejecutado por Jesús Silva, la pelota se fue cerrando, alejándose de los jugadores que esperaban el centro y se clavó en el ángulo. Atlético se ponía en ventaja y no era poca cosa.

Durante gran parte del segundo tiempo, SOMISA fue el amplio dominador pero la defensa albinegra bloqueaba los insistentes y desordenados avances del local, sobre el final, a los 40′ en una jugada bien elaborada, Frontini, un excelente jugador, habilitó como con la mano a Sawicz que la clavó al segundo palo de Gómez, dos minutos más tarde casi desde el mismo sector con un frentazo magnifico, nuevamente Sawicz puso en ventaja a SOMISA.

Ahí fue cuando apareció “Jesús”, desnivelando por el lateral, yendo al ataque cuando el partido se moría, recibiendo la pelota y provocando una falta desde atrás cerca del área, sin dudar acomodó la pelota y pateó, la caprichosa se le filtró por sobre la cabeza del arquero que esperaba el centro y gol.

Atlético logró un importante empate de visitante, cometió errores pero sin duda SOMISA es un rival que jamás se da por vencido. El próximo domingo en el Asali se define quien sigue soñando y el “Negro si puede”.

Síntesis:

Estadio: Somisa

Arbitro: Mauricio Lespinard

Asistentes: Lucas Cavallero y Sebastián Romero (Terna de Villa Constitución)

Somisa: Tahiel Ponte, Juan Martínez, Alejandro Slavin, Nicolás Malin, Emanuel Ojeda, Nicanor Sawicz, Nicolás Lescano, Sebastián Maggi, Cristian Frontini, Leandro Zárate y Juan Tomassini. DT: Walter Natali.

Atlético Baradero: Luis Gómez, Hernán Schallibaum, Walter Del Rio, Leonel Camacho, Lucas Pulimeri, Agustín Moreira, Rodrigo Carrera, Sergio Ortigoza, Sergio Silva, Maximiliano Luna y Leandro Romero. DT: Gustavo Fortunato.

Gol: PT, 33m Silva (AB)

ST, 40 y 42m Sawicz (S) y 47m Silva (AB).

Cambios: ST, 14m Ignacio Gómez por Lescano (S), 19m Facundo Zarate por Moreira (AB), 27m Cristian Pérez por Maggi (S), 30m Maximiliano Chapuis por Luna (AB), 37m Facundo Squilache por Tomassini (S) y 43m Facundo Molina por Romero (AB).

Síntesis gentileza de Deporte Hoy de San Nicolás

Fotos: Mundo Baradero y Deporte Hoy