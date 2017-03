Granda: “dijo que desconocía la existencia de ese dinero en esa caja y que solo quiso regalar la pava”

El Fiscal a cargo de la causa por intento de soborno a la intendente municipal por parte de un comerciante chino, denunciado el día miércoles, es el Dr. Hernán Granda de la UFI Nº 8 de Baradero.

Con el dialogamos y explicó como es el proceso en estos casos, cuáles serán los elementos de prueba que conformarán el expediente y además explicó que pasará con el dinero secuestrado.

¿Cuál es la figura por la que se imputa a la persona que intentó sobornar a la Jefa Comunal?

“La figura en la cual encuadra esto está en el artículo 258 del código penal que lo que sanciona es justamente el ofrecimiento de dadivas- coimas para ponerlo en términos vulgares digamos- a alguna persona que hiciera un ofrecimiento de lo que fuere, puede ser plata, puede ser otra cosa, es este caso fue dinero a algún funcionario público para que este haga o deje de hacer algo propios de sus funciones.

Nosotros entendemos que el ciudadano Chino lo que hizo fue justamente eso, entregar dinero en forma encubierta en un regalo que era de menor importancia y que fue interpretado como un cuestión del Día de la Mujer para obtener algún privilegio vinculado a un expediente que el tenía, relacionado con la ampliación de su negocio”.

¿No se lo detiene porque no hay forma de probar que sea un soborno?

“Nosotros tenemos facultad de aprehender a una persona o dejarlo detenido- si es sorprendido en infragancia, si es sorprendido cometiendo el delito- en este caso no se produjo en ese contexto, porque la Intendenta se dio cuenta de lo que había pasado cuando esta persona ya se había retirado, es decir no estaba presente en el lugar, por lo que nosotros lo que hicimos fue mandarlo a identificar, ido a buscarlo a su casa y ya ficharlo y procesarlo para el resto del proceso”.

¿Se lo notificó, tuvo dialogo con el chino?

“Ayer lo que hizo es la notificación de la formación de la causa y ahí se le explica que caratula tiene el delito y que entiende la fiscalía que hizo. Él ensayó una explicación informal frente al personal policial que se encargo de esa diligencia, pero eso no vale, la única explicación que el puede dar tiene que ser en el marco de una declaración asistido por un abogado defensor y que en su naturaleza de extranjero si él solicita puede ser acompañado por el cónsul. El ensayó una defensa que desconocía la existencia de ese dinero en esa caja y que solo quiso regalar la pava”.

¿De qué elementos se va a muñir la fiscalía para poder procesarlo?

“Este hombre es una persona que tiene un negocio funcionando y lo que estaba planteando era la ampliación de ese negocio. Lo que nosotros vamos hacer es tomarle una ampliación de la declaración a la Intendenta para dejar bien claro en sede de la fiscalía lo que pasó para notificar las actuaciones, ya hemos recibido el dinero lo vamos a depositar, lo que vamos a hacer es requerir al departamento respectivo de la municipalidad que nos informe- vamos a fotocopiar el expediente que estaba tramitando porque uno tiene que relacionar el ofrecimiento de dinero en relación a algo concreto y es ese expediente, una vez que tengamos todo eso lo vamos a citar a declarar y una vez que este cumplido eso si no hay nada para evacuar se elevara la causa a juicio y vamos a buscar la condena de el”.

¿Mucha gente se pregunta cuál será el destino del dinero secuestrado?

“Preventivamente el dinero queda secuestrado y una vez que se obtiene la condena de esta persona ese dinero puede ser donado, puede ser destinado alguna institución pública, ese dinero ya está en una cuenta judicial en el Banco Provincia con el número expediente al cual está asignado a la espera de cuál es la resolución de la causa, una vez que está resuelto ese dinero se decomisa y se puede donar, o sea el juez determinara cual es el destino de ese dinero, obviamente no lo vamos a destruir porque es dinero que puede tener una utilidad social y en esa lógica vamos a pedir que así sea”.

¿Puede ir presa esta persona?

“Hay una serie de parámetros que está fijado en el código de procedimiento para determinar qué tipo de delitos son excarcelables y hablan de un término medio superior a los ocho, si uno le suma el minino, más el máximo, si le da ocho o más ya sería un delito por definición de los que no serían excarcelables, en este caso estamos en siete, eso no significa que si esta persona eventualmente a final de todo el proceso es hallada culpable y se lo condena por lo menos en cuatro sea de cumplimiento efectivo, hay siempre la misma confusión la gente parte de la base de quien no está preso en un primer momento ya zafó y no es así, este es un claro ejemplo de quien si bien puede transitar el proceso en libertad puede ser que al momento de ser condenado, se lo condene a más de tres años y tenga que cumplir la pena concreta.”