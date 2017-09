Granda: “Hasta que salga el desalojo es posible que el Asesor de Menores e Incapaces pida que los chicos sean ubicados en el hogar”

A 10 días de la toma de un terreno en cercanías del Barrio “Igualdad” por parte de unas 50 personas que componen una veintena de familias, el Fiscal a cargo de la UFI Nº8, Dr. Hernán Granda quien está a cargo de la causa por usurpación, mientras dure la licencia del Dr. Gómez, habló con BTI y contó que fueron infructuosas las charlas mantenidas con esta gente informándole de la gravedad de lo acontecido e instando a que se retiren del lugar y que avanza la causa solicitando la juez el desalojo por la fuerza pública, de igual manera se puso en conocimiento al asesor de menores e incapaces por la presencia de menores viviendo en situación muy precaria.

¿Doctor, Cómo toma intervención la fiscalía y que se ha hecho con respecto a esta situación?

“Se recibió en la UFI 9 una denuncia del municipio que determinó la apertura de una causa penal, que radicó el apoderado del municipio en donde ponía en conocimiento esto. A partir de ahí lo que hacemos siempre es abrir un instancia de dialogo pacifico con la gente, por eso los convocamos el lunes pasado a la fiscalía a los efectos de entrevistarnos con esta gente y explicarles cuales eran las consecuencias de seguir en esa toma, con los apercibimientos que eso significaba y así lo hicimos con el secretario de la UFI 9 el Dr. Lischetti. Ellos teóricamente habían entendido- al menos la gente que había acá como representantes- las consecuencias que son gravosas para las personas que está ocupando un predio de esta naturaleza, iban a charlarlo en asamblea para ver si se retiraban o no y después de haberlo charlado decidieron quedarse, por lo que avanzamos sobre el pedido de desalojo antes e juez de garantías y le dimos también intervención al asesor de menores e incapaces porque la situación de que haya chicos en esa circunstancia y en esas condiciones es inamisible, así que el asesor de menores e incapaces ya desde el mismo martes tiene conocimiento de esta situación para que evalué lo que corresponde hacer con esos chicos- yo se los explique a esta gente-, después fue alguien, ignoro si del municipio o de otro lado y le dijo no que se quedaran tranquilo porque con eso no pasaba nada y si pasa, porque uno no puede tolerar que un chico no tenga el servicio de agua, ni de luz y que este a la intemperie en un lugar con una carpa en pleno invierno, por ende si los padres insisten en esta cuestión hasta que salga el desalojo es probable que el asesor pida que estos chicos sean ubicados en algún asilo o en algún hogar específicamente, yo se los expliqué, después fue alguien y les dijo que no que se quedaran tranquilos que eso no iba a pasar, espero que si llega a pasar esa persona vaya y le diga me equivoque”.

¿Usted cree que esto fue organizado por terceros o estas familias actuaron por sus propios medios?

“Ellos dicen que están por su propia decisión ahí, que nadie les dijo vayan y tomen, lo cierto es que uno con solo ver las cuestiones vinculadas a determinado tipo de cuestiones sociales o publicas advierte que podría haber gente que está fomentando que esta gente se quede, yo no lo puedo acreditar y por eso no le voy dar nombre, ni mucho menos, pero la cuestión de la masividad, que sean todos juntos, todos de golpe, que aparezcan 50 personas, si hay una familia que tiene una necesidad uno puede plantear que eso le ocurra a uno, dos o hasta tres casos, cuando uno tiene una cuestión de esta manera, ellos dicen que no, pero igual los responsables técnicamente de usurpar son ellos, así que son ellos los que están sujetos a la causa”.

¿Hay algún letrado trabajando en representación de las familias que ocupan estas tierras públicas?

“Está interviniendo de oficio la defensa publica en todas aquellas diligencias que tengamos que hacer con respecto a ellos y si eventualmente se plantea el desalojo, lo primero que va a hacer el juez es darle traslado- si no lo ha hecho ya- al defensor público para que se oponga, para que manifieste alguna otra cuestión que es de rigor y luego el juez solicita el desalojo obviamente tomando las precauciones habiendo menores”.

¿El desalojo es una resolución que un juez decide rápidamente o demanda mucho tiempo?

“Va a tardar mucho más que eso porque hay facultades de impedir la consumación del delito cuando se está consumando, de hecho el Dr. Gómez- antes de tomar la licencia- había dispuesto que hubiera una consigna policial en el predio para evitar la toma justamente y para actuar en el marco de que eso no se cometiera, una vez que están radicados adentro ya la fiscalía y la policía pierden la autonomía para poder sacar por la fuerza pública, se lo tenemos que pedir al juez específicamente.”