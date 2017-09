Guerra de encuestas: todos los números de cara a las generales de octubre

A menos de un mes de las elecciones, 8 consultoras ya dieron a conocer las primeras estimaciones. Cambiemos, a la cabeza, seguido de cerca por Unidad Ciudadana. El massismo, cada vez más complicado

A menos de un mes de las elecciones, todas las consultoras de opinión pública salieron a difundir los primeros números después de las PASO. El oficialismo lidera casi todas las encuestas de intencionalidad de voto. Las cifras van desde los 34,8 puntos, hasta 39,3. En todos los casos, los analistas apuestan por un crecimiento entre agosto, donde Cambiemos se llevó el 34,06, y octubre, donde algunos incluso especulan con la posibilidad de que supere la barrera de los 40 puntos.

En segundo lugar, Unidad Ciudadana, la fuerza comandada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La consultora que peor la posiciona (Taquion), le da 32,1, mientras que la más optimista, 36,4. Sólo una (CEOP), ubicó a CFK mejor posicionada que a Esteban Bullrich, aunque sólo por 3 décimas.

El panorama aparece mucho peor para 1País. El espacio liderado por Sergio Massa, que sacó 15,41 puntos en las Primarias, quedó ubicado en tercer lugar. Todas las consultoras evalúan que sufrirá una fuga de votos. La más optimista, le da 14,9, mientras que Circuitos lo posiciona incluso debajo de los dos dígitos.

El Frente Cumplir, de Florencio Randazzo, en cuarto lugar, también perdería votos de cara a las elecciones generales. En el mejor de los casos, le dan 5,4, mientras que en el peor, 2,7, algo todavía más desalentador que el escueto 5,94 que sacó en agosto.

Los indecisos, están en el orden de entre los 14,9 y el 3,4. Este porcentaje es el que podría variar el resultado final de octubre. Si bien los encuestadores no creen que la campaña pueda modificar el escenario de polarización entre Cambiemos y la ex presidenta, la reñida pelea voto a voto no se definirá hasta que se cuenten los votos de las urnas.(Latecla.info)

A continuación, todos los números: