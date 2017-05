Guerra en las noticias por la política y la audiencia

Tiempos de conflicto. Miradas que se enfrentan. Diferencias a las que aún no se ha encontrado una síntesis superadora que deje a todos conformes, ya ni siquiera contentos. Como si la grieta fuera reclutando adeptos que sólo quieren oír aquello con lo que coinciden, los números de las mediciones de abril –Ibope-Kantar– en los canales de noticias, confirman el axioma. En primer lugar está TN con 1,95 puntos de promedio, seguido de cerca por C5N con 1,75, tercero A24 que marcó 0,98, cuarto Crónica TV, 0,49, en tanto CN23, otra de las señales de Indalo no figura en el radar de los veinte canales más vistos. En abril de 2016, TN promediaba 2,82: en un año, bajó su audiencia en un 30%; no es casual entonces que en la emisora del Grupo Clarín anuncien cambios al menos cosméticos en la grilla: desde el lunes, el programa de Nelson Castro pasará a llamarse Bella tarde, al tiempo que reforzarán la tarde con Metadata a partir de las 14, con, entre otros, Ricardo Canaletti. En el mismo período, C5N pasó de 2,15 a 1,75: bajó un 20%. Es decir: la brecha se achicó en simultáneo con la caída de los dos canales de noticas.

En cuanto a los horarios, C5N es claro vencedor en la franja que va de 1 a 6 AM con 0,88, dejando atrás a TN, que queda cuarto en el ranking, con 0,61. A la mañana, de 6 a 12, TN marca 2,83, detalle no menor, más rating que un canal abierto, y C5N, 2,19, en tanto A24 marca 1,44. Entre los tres canales suman 6,46 puntos de promedio, casi el doble que algunos programas del aire. Son fuertes también en la franja de 16 a 20, TN, 2,06, C5N, 1,86, y A24, 1,17. Y en la franja competitiva de 20 a 01, por múltiples razones, agrietadas unas, de discurso otras, la distancia entre TN y C5 es mínima: 2,07 de TN contra 2,00 del canal del Grupo Indalo. Lo que deja en claro que en televisión no se ve la diferencia que puede existir entre Radio Mitre y la Diez. Las audiencias permiten analizar que hay público para los dos discursos y que la cantidad es pareja. Claro que también hay que tener en cuenta que de los independientes, que no compran ni uno ni otro, quedan pocos.

Existen tambien los televidentes que ya no quieren oír ni ver la realidad, vista por cada quien y cómo la muestran. Tal vez se refugien, además de las series, en los canales de ficción. Más allá del on demand y las distintas variantes del streaming, que por un tema de horarios se han convertido en reyes de los contenidos, en el cable, los chicos mandan en el control remoto, con Cartoon Network, que está cuarto en la lista, tiene 1,19 puntos, y en la franja de 12 a 16 logra 1,42 puntos, y de 20 a 21; 1,50 puntos de promedio, y los tres canales de Disney (Disney Channel, 0,88 puntos de promedio, Disney Jr, 0,59, y Disney XD, 0,36) figuran entre los más vistos. De 16 a 20 Disney Channel tiene 1,17 puntos de promedio. En cuanto a los deportes, Fox Sports está ubicado en el décimo lugar con 0,46, TyC Sports en el puesto 13 con 0,33, y ESPN en el número 19 con 0,19. Ganan más en el horario de 20 a 01 en Fox Sports con 0,93 y el sexto lugar; y antes, de 16 a 20 en el octavo con 0,62. Es necesario aclarar que en esta lista de los más vistos en cable no están los canales llamados “Premium” (Fox Play, Fox Action, HBO, HBO2, Maxprime, On DirecTV, entre otros).

En cuanto a la ficción estrella del cable básico, sigue siendo The Walking Dead, justo en el prime time donde Fox queda con 1, 30 puntos. La otra señal que hace camino es Space, dedicado a las películas, que en el ranking de veinte, queda octavo con 0,50 y en el horario de 20 a 01, sube a 0,79. Funciona bien en estos tiempos TNT, que está undécimo (entre los veinte) con 0,41, y de 20 a 01 crece a 0,60. Al parecer, la noche se presta más para ver filmes, o algo liviano como Comedy Central, 0,18; seguido de Cinemax, 0,16 y Volver con toda la historia de lo argentino, no tiene una gran audiencia, de hecho quedó en el último lugar (el 20º) con un promedio de 0,19.

Nuestro país es uno de los que tienen mayores suscriptores del cable, más de ocho millones y una penetración que supera el 65%. Ya estudian ofrecer combos, incluido internet para no perder clientes, frente a la gran competencia que es Netflix, compañía que con US$ 10 promedio mensual por pantalla, de los cuales paga de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires el 3% por suscriptor, medida que quiere copiar Santa Fe, y en los Estados Unidos, en Chicago estudian nuevos impuestos que alcanzarían un 9%.

EL ACHIQUE EN TV NO RESUELVE NADA

Los cambios de usos y costumbres en los medios audiovisuales, han descolocado a la industria televisiva de modo tan abrupto y contundente que aún no consiguen encontrarle la vuelta.

La principal reacción de los cinco canales de televisión abierta ante la amenaza ha sido la misma: achicar. Ahorrar gastos, poner programas baratos que hubieran espantado en otros tiempos y hoy están al aire. No pueden pensar en competir en calidad con Netflix, ni con el cable –léase HBO, Fox, Sony, A&E, entre otros–, porque el dinero para las producciones no está. De ahí que estén asociándose con los gigantes de la industria, como una forma de sobrevivir. Tan distintos a aquellos tiempos de la televisión opulenta que manejaban Gustavo Yankelevich en Telefe o el mismo Hugo Di Guglielmo en El Trece, cuando las programaciones surgían de un gran cuerno de la abundancia.

Hoy es todo igual, pero al revés. En los cuatro meses que lleva éste 2017, y que ganó Telefe, abril por una diferencia de 6 décimas (7,8 puntos de promedio contra 7,2 de El Trece) logrando un acumulado anual de 8 puntos contra 6,9 de su competidor, El Trece. Pero el detalle es que en los cuatro meses fueron segundos del cable. Esto es, en enero, el total de TV abierta, 21,6; y el total del cable 23,5; en febrero, abierta 21,5, el cable, 24,3; en marzo todavía mayor distancia, 22,8 en los canales de aire y 26,2 en el cable. Por último, abril también fue claro ganador con 27,2 de las señales pagas y 22,6 de las abiertas. Ya es un cliché hablar de fuga de espectadores, lo dijimos hace años, y varios gerentes se molestaron mucho,pero basta comparar cómo ganaba El Trece en 2011 con lejanísimos 10,6 puntos de promedio, Telefe 9,6, Canal 9, 4,8, América, 4,3, y la TV Pública, 2,8.

Cuando la tendencia se repite, y se agrava, indica que debería prestársele atención.

