Guillermo Moreno: “El experimento de Macri se terminó”

De paso por Rosario, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, afirmó ayer que “el experimento de Mauricio Macri se terminó” y le propuso al peronismo “mejorar los hechos institucionales” para que en octubre obtenga “una avalancha de votos y dar vuelta la página”. “Hacía 70 años que en el país nadie se metía con la comida; este bestia se metió con la comida, y vemos las consecuencias”, dijo el ex funcionario.

En el marco de una charla junto a organizaciones políticas peronistas en la sede gremial del sindicato de encargados de edificios (Suteryh), Moreno caracterizó al actual gobierno como “un experimento de un pichón de oligarca que no llega a ser un plan ni un programa” y que “como todo experimento mezcló algunos insumos y no salió”.

Según consigna La Capital, Moreno indicó que “hacía 70 años que en Argentina nadie se metía con la comida; este bestia (por Macri) se metió con la comida, y las consecuencias la estamos viendo”.

Para el ex funcionario kirchnerista “este experimento no les sirve siquiera a las compañías importantes de la Argentina: qué le puede servir a Aluar que no se venda aluminio o a la familia Roca que no se venda ni caños sin costura ni laminados. Esto no le sirve a nadie; a un año son 40 millones de argentinos contra mil familias”. Según Moreno, “ahora tenemos el sector privado sufriendo, y este muchacho no sabe para dónde ir”.

Respecto al paro, aún sin fecha, decretado por la CGT, Moreno dijo que “a los dirigentes sindicales había que dejarlos que hagan su proceso, y cuando los portaaviones se pongan en marcha después es muy difícil de parar, y los portaaviones se pusieron en marcha el martes 7 de marzo pasado”.

“Estoy agradecido a la CGT, al movimiento obrero organizado por lo que han hecho y agradecido porque ya pusieron en marcha los portaaviones”, agregó.

Moreno celebró las declaraciones de Luis Barrionuevo, a las que calificó de “extraordinarias” por calificar de “un chico caprichoso” a Macri, y agregó: “Para mí, además, es un descerebrado, como todo su gabinete”.

Respecto a las próximas elecciones legislativas, Moreno planteó que “lo que tiene que hacer el peronismo es mejorar los hechos institucionales para que en octubre haya una avalancha de votos peronistas y dar vuelta la página”.

Para el ex funcionario kirchnerista, el peronismo “está cumpliendo con todos los pasos necesarios para llegar a octubre con solo una oferta electoral”. “Hasta vamos a dar una sorpresa acá en Santa Fe porque estos (socialistas y radicales) quedaron pegados a este gobierno nacional; lo único que queda es el peronismo”, desafió.

En cuanto a nombres de peso integrando listas en las elecciones, apuntó: “Es una elección por distrito, para que arrojar un nombre, en cada distrito van a ir apareciendo los jugadores que necesitemos para que haya un triunfo contundente y después dejar el partido final para el año que viene, y ahí veremos”.

Según Moreno, en las legislativas “podemos ganar con la reserva. ¿Para qué jugar con la primera?; el año 2019 vamos por los puntos de verdad, y ahí la compañera (Cristina Kirchner) decidirá”.

“Esto no le sirve a nadie; ahora el sector privado sufriendo y este muchacho no sabe para dónde ir”. (InfoGEI)Jd