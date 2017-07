Gutiérrez: “En lo Futbolístico Baradero está pasando por su mejor momento en la historia”

El miércoles por la noche se llevó a cabo en la Liga de Futbol de Baradero, una importante reunión donde se hizo presente el Pte. de la Federación Norte, Juan Carlos Ramuno.

Sobre este tema y la actualidad del futbol local, hablamos con Juan Carlos Gutierrez, Tesorero de la Liga;

“En el fútbol del Interior hay una gran disputa entre Federación Norte y el Consejo Federal, Federación Norte por ahí dentro de las federaciones que hay en el país es la más rebelde de todas, tal vez haya sido porque siempre hicieron bien las cosas, pero también tienen intereses creados y siempre cuando hay intereses de por medio se hacen estas grandes disputas”.

¿Cuál fue el motivo de la visita?

“Ellos pidieron venir hablar a la Liga de Baradero y yo creo que nos viene muy bien que hayan venido porque nosotros le planteamos cual es la situación actual de la Liga y del fútbol de Baradero actual y nos explayamos e inclusive hasta nos despachamos con cosas que teníamos guardadas como decirles que en Federación Norte hubo dirigentes que se arrastran para llegar a algún cargo, cosa que nunca sucedió con la gente de Baradero- ni va a suceder-, porque somos muy concientes que alguno que se desvíe de nuestro objetivo que es levantar nuestra liga, que de a poquito lo vamos haciendo paso a paso. Muchas veces se ha usado a la liga para llegar en forma política para un cargo, para que te vean que podes ser gente potable para ser concejal o buscar réditos personales, yo te puedo asegurar que de los que estamos no quedaría ninguno. A nosotros nos enorgulleció que hayan venido y que podamos demostrarle y hablarle de la forma en que piensa la Liga de Fútbol de Baradero”.

Ha mejorado mucho la Liga en cuanto a la organización, incluso se acondicionó el edificio

“Las últimas visitas de ellos habían sido en el Club Sportivo porque la Liga no estaba en condiciones, teníamos 4 sillas y unas garrafas donde nos sentábamos y la utilizábamos como sillas, hoy la Liga esta saneada económicamente, no tiene ninguna deuda, es más el último balance que cerramos nos dejó 12. 166 pesos arriba, adquirimos 20 sillas nuevas para que se haga una reunión acorde a lo que tiene que ser la liga como fue anoche, agrandamos la mesa, hoy tenemos internet, una liga no puede no tener internet y bueno de a poquito se va haciendo eso, entonces quisieron venir acá y no tuvimos que acudir a ningún Club, simplemente lo recibimos en nuestra casa, la casa del futbol de Baradero”.

¿Baradero es una ciudad con muy buen nivel futbolístico, a pesar de los pocos clubes que componen la liga?

“Una vez alguien me dijo que Baradero tenía Clubes fuertes y una liga débil, en cambio San Pedro tiene Clubes débiles y una liga fuerte, por eso dijimos si Baradero tienen Clubes fuertes porque no hacemos una liga fuerte y bueno estamos trabajando para eso, hoy la situación actual de la liga es esa estamos tratando de engrandecerla y hacerla un poco más fuerte y yo creo que lo estamos logrando porque si Federación y el Consejo Federal se fijan en nosotros y nos piden para ver de que lado estamos, quiere decir que hoy tenemos peso y en cuanto a lo futbolístico yo creo que Baradero esta pasando en su mejor momento en la historia, lo demuestra el hecho de tener dos equipos en un campeonato organizado por AFA, el cuarto campeonato en categoría de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Es una pregunta recurrente, ¿crees que no tomanos consciencia de lo que significa tener dos clubes en el Federal B?

“Los baraderenses no tomamos real dimensión en donde están tanto Atlético como Sportivo, sabes cuando se da cuenta la gente lo que es un Federal B, cuando vos vez en la Copa Argentina como un equipo como Pacifico eliminó a Estudiantes o en el Federal A que Defensores de Villa Ramallo eliminó a Gimnasia, entonces vos decís tan lejos no estamos, por ahí que llegue algún día un equipo a primera sí eso es lejos, tal vez utópico. Te doy otro ejemplo Sportivo trae un jugador de Argentino de Rosario ahora porque él quería cambiar de aire, el estaba afiliado a AFA en la D y se vino a un Federal B que es mucho más que la D, pero aparte tiene otra vidriera, vos fíjate que hoy en Baradero hay jugadores Colombianos, Chilenos, creo que General Rojo tiene también un Colombiano, están trayendo jugadores de otras latitudes y hay jugadores que prefieren jugar un Federal B o un Federal A, que en el acenso y no pasa tanto por lo económico, sino porque tienen más posibilidades, uno no lo sabe pero hay muchos empresarios que están viendo los partidos de esta categoría, de echo vos fíjate que el otro Federal se llevaron a jugadores a Defensores Unidos de Zárate, se llevaron a Báez Corradi en Brasil”.

Hemos hablado muchas veces, pero es la primera vez que te escucho feliz con lo que se está haciendo en la liga local

“En realidad en la Liga hoy se respira otro clima muy distinto a lo que pasó décadas atrás. El dirigente ideal no debe ser hincha, cuando uno pasa a ser dirigente debe dejar el hincha de lado, en el fútbol chacarero el día que aprendamos eso yo creo que es en beneficio de todas las instituciones.”