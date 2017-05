Gutiérrez:”Rompen por hacer daño”

Desde hace un tiempo varios comercios de la zona céntrica son víctimas de la rotura de vidrieras, algo que además del trastorno que significa, tiene un alto costo y la gente opta por enrejarlas, lo que lamentablemente le quita gran parte del atractivo, que es la exhibición de los productos a la venta.

Esta semana una de las victimas fue el negocio Futbolmanía, ubicado en calle Malabia 639. Dialogamos con Juan Carlos Gutiérrez, propietario del local quien dolido por lo sucedido nos decía;

“Lo que me duele es la acción, porque ayer vimos en las cámaras- esta todo filmado-, inclusive me lo van a dar en un pen drive que después te lo voy pasar, es insólito porque si te preguntas ¿Fue con fines de robo?, no fue con fines de robo, puede ser gente que no te quiera, sí también puede ser que sea gente que no te quiera, pero ayer después que nos pasó esto a nosotros nos enteramos que ellos no lo habían dado a la luz la semana pasada, la fábrica de pastas que está al lado de nuestro comercio le hicieron exactamente lo mismo y como tiene los vidrios ploteados, no se notó que estaban todos rotos. Y al de al lado le habrían tirado una piedra, la otra semana y se lo habían roto o sea que es una temática, es decir que vos te das cuenta que no es con fines de robo, sino por daños”.

¿La cámara filmó todo?

“Vi un pobre tipo que hasta creo que lo conocemos, deja la bicicleta ahí estacionada, fue justo a las 00.32 y vos sabes que dos minutos antes pasó un móvil policial y antes de esos dos minutos había pasado dos o tres veces o sea que habían andado de ronda y habían pasado varios autos, no era tan tarde había movimiento, espero el momento justo, miró nuestro negocio, luego se va al de al lado que es de una venta de ropas de damas y después camina a la casa siguiente en donde la están construyendo, la están edificando adentro y tiene toda la vereda rota, entonces tiene las baldosas sueltas, agarra la baldosa la tira con fuerza porque el blindex es gruesísimo, lo rompe todo- hace un estruendo terrible, enseguida llega la policía, porque alertados por la explosión los vecinos llamaron, entonces agarra la bicicleta y salió disparando por Malabia al fondo”.

¿Ahora tenes que reponerlo que es costoso y además poner un enrejado?

“Esto reponerlo me sale 6.000 pesos. Vos sabes que hace dos o tres años atrás nos pasó lo mismo y los chicos propusieron poner rejas y yo no quise porque es tan linda la vidriera, pero ahora no, ahora ya lo decidimos y hemos hablado con la dueña del lugar donde nosotros alquilamos para hacerlo a medias. No quería tomar esa medida porque iba afear nuestra vidriera, pero bueno no nos queda otra”.