Habló el Negro Oro tras el triple bypass: “Descubrí que no tengo ganas de morirme”

Hace tres semanas, Oscar González Oro escribió un texto en su cuenta de Facebook comentando sus sensaciones antes de realizarse una operación de corazón.

El Negro estaba tranquilo y dejó en claro que esas palabras no eran “una despedida”. El jueves 31 de agosto le hicieron un triple bypass y todo salió bien.

El conductor radial volvió a aparecer públicamente gracias a una entrevista telefónica que le realizaron en radio Rivadavia AM 630, el dial donde tiene su programa.

“No estoy ni con ganas ni en condiciones de dar notas. El post operatorio es más largo de lo que yo preveía, va a durar un mes. No estoy enchufado a la cama, puedo leer, caminar. No me siento mal, pero tengo dolor en el pecho. Si Dios quiere la semana que viene ya me sacan los puntos y creo que será un alivio. No me siento mal, tengo un dolor en el pecho por la operación porque se está soldando el esternón”, comentó Oscar.