Habló la ex mujer de la Tota Santillán: “Era un peligro”

Luego de un intento de hurto que derivó en una internación en un psiquiátrico, la Tota Santillán atraviesa uno de sus peores momentos. Ante este presente, su ex mujer habló en los medios.

Sol Fiasche, ex esposa del presentador, contó sus experiencias cuando convivía con él en “Pamela a la Tarde”. “Él estaba muy mal de su salud mental. Cuando hice la denuncia por violencia de género fue porque sentí que ya no tenía control sobre mis hijas y que ellas estaban en peligro. Lo único que quería era que cuando él veía a mis hijas, ellas estuvieran acompañadas por una asistente social”, contó Fiasche.

Actualmente, la mujer no tiene contacto con el padre de sus dos hijas. Además, contó como fue su reacción cuando se enteró de lo sucedido el viernes: “Cuando vi las imágenes de la detención lloré muchísimo, me partió el alma porque es el papá de mis hijas y quiero que ellas tengan un papá sano. Durante los últimos dos años de pareja, hice lo imposible para poder ayudarlo, me hubiera gustado que nunca llegue a este punto“.