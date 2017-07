Solange Fonseca, es una joven de Baradero, casada y mamá de dos hijos. Hace una semana se sintió mal y luego de un mal diagnostico en la clínica, concurrió junto a su esposo al hospital donde rápidamente en la guardia detectaron la gravedad de su problema y luego de unos análisis le informaron que padecía de Leucemia Aguda.

Ella fue derivada a la Clínica Virreyes donde está siendo atendida a la espera de los estudios de la medula.

Teresa Gómez, suegra de Solange, junto a su hija comenzaron una campaña por las redes sociales para conseguir dadores de sangre, allí apareció el Baradero solidario que siempre está y en la mañana del lunes la cantidad de anotados llegaba a las 150 personas.

Teresa, estuvo en el programa “A partir de hoy” por FM Diferente, donde habló del estado de salud de Solange;

¿Cuánto hace que le detectaron la leucemia a Solange?

“Hace una semanas se nos dio vuelta la vida, el domingo a la tarde ella se siente mal. a la noche mi hijo la lleva a la Sindical, le dijeron que era un estado gripal le dieron Paracetamol nomás y se fue la casa, le dijeron que podrían ser las encías esas cosas, mi hijo la llevó al dentista para que la vea el lunes, le dijo el dentista que no tiene nada que ver eso y la llevó nuevamente al doctor a la clínica, incluso el médico de guardia de la clínica estaba ocupado y no la pudo atender, entonces mi hijo la levantó y la llevó al hospital, la atendieron y en menos de una hora supimos que ella tenía leucemia.

El médico que estaba de guardia, llamó rápido al laboratorio, le hicieron análisis enseguida y ahí ya supimos que ella estaba enferma”.

¿Qué síntomas tenia?

“Se sentía como cansada, quería empezar un proyecto de empezar adelgazar, ir a un gimnasio como para estar mejor decía, porque yo me siento cansada capaz que es por lo que estoy algo pesada”.

¿Ese mismo día fue derivada a Capital Federal?

“No, después la pasaron a la clínica por orden del doctor del hospital, les explicó el problema, que realmente se movieran porque era grave, pero el hospital no tenía camas, esta lleno el hospital con tantas enfermedades no había cama y como mi hijo tiene mutual la derivaron a la clínica. Luego ya como las diez y media u once apareció la hematóloga, le sacaron pruebas, a la mañana del otro día le volvieron a sacar pruebas y nos confirmó es leucemia, incluso en el hospital le habían dicho que es leucemia aguda”.

¿Por lo que contas la atención en el hospital fue fundamental?

El doctor nos adelantó a mí me preocupa este caso, estoy muy preocupado, es un caso grave nos dice, sin tener los análisis, por eso le agradezco tanto al hospital lo que hicieron”.

¿Dónde y cómo está ahora?

“Ella está ahora en la Clínica Virreyes del barrio Belgrano, la tienen en terapia intermedia pero no porque esté más grave, sino por el cuidado que no puede entrar nadie. Porque ella tenía anemia, cero de glóbulos rojos, cero de plaquetas, cero de todo. La obra social tenía otros lugares, pero el problema es que no podía ir a cualquier lado, tenía que ser uno de muy alta complejidad y hasta que la mutual consiguió un lugar mi hija la cuido y me decía mami ella vomitaba coágulos de sangre, la verdad que es un milagro que ella se mantuviera en pié”.

¿Ya le hicieron los análisis de la medula?

“Le sacaron la muestra de medula, pero no se la pudo hacer en Argentina, se la hicieron en Estados Unidos, recién hoy o mañana llega el resultado, pero si le dijeron a mi hijo que es leucemia aguda”.

¿Cómo es tu nuera de carácter?

“Solange pobrecita nunca esta triste, ella esta activa y animándonos a nosotras, como creemos en Dios creemos que la va a pelear.”

¿Ustedes iniciaron una campaña a la que nos acoplamos pidiendo 100 dadores de sangre para que venga la unidad sanitaria especial a Baradero , se presentó gente?

“Ya tenemos 150 dadores y ahora nos terminaron de confirmar que los bomberos nos ofrecieron el lugar para poder sacar la sangre”.

¿Vos querías aclarar algo, porque te dijeron que había malas personas que querían sacar provecho en nombre de ella?

“Quiero aclarar que yo no hice ninguna rifa, ni pedí donación, nada, yo el día que precise algo voy a venir personalmente y que la traigan acá a la radio, solamente estamos pidiendo los donadores de sangre. Les agradezco porque mucha gente me llamo porque lo vio en la página”.

Se están necesitando dadores de sangre cualquier grupo y factor.

El contacto con la familia lo pueden hacer al número 3329-575738 o al 3329-470539