La intendenta Fernanda Antonijevic se refirió a los despidos y el cierre de fábricas durante el desarrollo de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en la localidad rural de Santa Coloma.

El 1° de mayo el acto por el Día del Trabajador se concentró frente a Ingredion. Allí se expresaron los gremialistas y también los políticos Sergio Berni y Daniel Scioli (ver notas aparte). El día coincidió con la 12° Fiesta del Mondongo y la Torta Frita donde asistieron, según estimaron los propios organizadores, más de 15 mil personas (ver aparte).

En la localidad rural, la intendenta municipal Fernanda Antonijevic, dio formalmente la bienvenida a los visitantes y al destacar el trabajo de toda la comisión vecinal que creó e impulsó la fiesta popular se refirió a los despidos y cierre de fábricas en Baradero.

“Es una gran alegría llegar y encontrar a tanta gente, con tantas ganas de disfrutar en este pueblo y por eso felicito al grupo de trabajo de Santa Coloma”, inició la jefa comunal y aclaró: “Esta fiesta es una iniciativa de vecinos y en el Día del Trabajador es un homenaje a los vecinos de esta localidad que se animaron, que tomaron el desafío de tomar esta fiesta que hoy es un orgullo de todos”. La intendenta pidió disculpas “si la comida no alcanza pero es justamente porque todos los años llegan más personas a participar de esta fiesta”.

Seguidamente se refirió a la crisis laboral: “Hoy en el Día del Trabajador, Baradero pasa el día con un sabor amargo porque estamos con situaciones de mucho conflicto a las que no le sacamos el cuerpo. Hay empresas que toman decisiones que no son las deseadas y siempre vamos a estar comprometiéndonos y respaldando a los trabajadores”. Como contrapartida anunció que “hay otras empresas que están despejando, están en expansión y las ayudamos a que lleguen a buen puerto para que Baradero no sea ese pueblo fantasma del que algunos hablan”.

Después llegó un tiro por elevación a Berni y a Scioli: “A mí nunca me van a encontrar haciendo política con estas cosas; todo lo contrario, estamos acompañando a quienes lo necesitan”.

Antonijevic consideró que el Día del Trabajo “no se celebra porque es conmemoración, pero también hay que reconocer a todos los trabajadores honestos que hacen grande nuestra patria que pasen un feliz día en Santa Coloma”.

