“Hay gente que realmente está pasando por un mal momento y el Estado debe responder en esos casos”

Josefina Mendoza, tiene 25 años, es presidenta de la FUA y candidata a Diputada por Cambiemos.

La joven dirigente que visitó Baradero para el 402º Aniversario y tuvo la gentileza de hablar con BTI, milita desde hace seis años en Franja Morada y el año pasado, fue electa como la primer mujer en liderar la Federación Universitaria.

Mendoza hoy es la voz de los casi 1.500.000 alumnos de por lo menos 40 de las 53 casas nacionales de altos estudios.

¿Cómo analizas esta notable renovación de los cuadros políticos, algo que se está viendo en esta elecciones, donde vos sos uno de esos casos?

“Yo creo la renovación se da en la política por tanto tiempo de reclamos, pero también tiene que ver- a mi entender- con un cierto desgaste de la política en términos tradicionales si se quiere- no por los partidos-, sino por la forma de hacer la política.

Creo que también hoy se da en el caso mío y de tantos otros jóvenes que aspiran o van a disputar en las próximas elecciones en los distintos distritos en la provincia de Buenos Aires, con que hoy hay muchos jóvenes en la provincia que se encuentran en situaciones complejas y que en algún punto los distintos partidos políticos buscan representar a esos jóvenes o atraerlos, entre comillas, porque que mejor para un joven que ser representado por otro joven, porque en algún punto entendemos de su demanda, de sus realidades, de sus necesidades y lejos de nuestro caso de atraerlos electoralmente, sí creo que hoy también nos toca ser parte de este proceso y de aspirar a cumplir algún rol más importante si se quiere o de otra magnitud a partir de diciembre, justamente porque en algún punto entendemos cuales son las cuestiones más importantes que necesitamos para mejorar la calidad de vida- sobre todo de la juventud-, pero de la sociedad en su conjunto que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, con el acceso al empleo que es una problemática que atraviesa a nivel nacional, me animaría a decir, a la juventud”.

¿Cambiemos, mejor dicho el PRO, crees que le dio el lugar que merece la UCR?

“Creo que el radicalismo es un partido que da muchas discusiones hacia el interior, hacia la orgánica del partido y que en algún punto entendemos que cuando el partido toma una definición, uno tiene que acompañarla- independientemente que eso muchas veces no se condiga con definiciones que se dan más desde la macro estructura si se quiere-, pero sí creo que el radicalismo tiene un lugar muy importante, porque yo creo que hoy el radicalismo lo que le aporta a este frente no solo tiene que ver con la experiencia- tanto en lo bueno y en lo malo- un partido con 126 años tiene mucho para contar, sobre todo tiene muchos cuadros técnicos, mucha gente que durante tanto tiempo se ha formado en distintos ejes, pero que hoy esta aportando mucho a la generación de políticas públicas desde los distintos ministerios y creo que eso es fundamentalmente lo que vale, pero que obviamente tanto nuestros representantes en el congreso, como las autoridades partidarias e incluso los gobernadores, han aportado mucho en la toma sobre todo de algunas decisiones que han tenido que ver con las políticas sociales y educativas por supuesto, que le suman mucho al gobierno y creo que sí que en algún punto tenemos un lugar preponderante, quizás no es tan visible o quizás algunos opinen distinto que yo- incluso dentro del radicalismo-, pero también creo que si queremos mejorar nuestra posición tendremos que trabajar para eso y aportar más ideas, más gente y mayores cuadros, sobre todo con la voluntad política de hacer crecer el país”.

¿Crees que el macrismo representa la ideología del radicalismo?

“Yo creo que el frente Cambiemos en algún punto es diversidad de voces, probablemente incluso yo tenga diferencias con algún integrante de la lista, pero creo que en algún punto no son diferencias insalvables si el objetivo central es hacer todo lo que no se ha hecho en estos últimos 30 años en la provincia de Buenos Aires y mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”.

Existe una crisis laboral y económica muy profunda, ¿Cómo se sale de esto?

“Todos estamos de acuerdo en que la situación económica por la que está atravesando el país es compleja y sabíamos que iba a ser así, porque veníamos de muchos años donde no se tomaban ciertas definiciones con responsabilidad o con criterio a mediano y largo plazo. Ahora por supuesto que eso, por más que uno lo diga hasta el cansancio, no significa que haya gente que efectivamente no pueda esperar a que el país mejore, porque hay gente que realmente esta pasando por un mal momento y bueno como lo marca la historia, las crisis la pagan los más vulnerables y en muchos casos de la clase media para abajo, efectivamente el estado tiene que responder en esos casos- fundamentalmente en esos casos- y yo sí ceo que en ese punto algo se está haciendo, probablemente no alcance y probablemente allá gente descontenta y creo que a esa gente hay que escucharla también. Sin ir más lejos yo hoy miraba algunas cifras que tiene que ver con la ampliación de la asignación universal por hijo, por ejemplo a monotributistas que ha sido uno de los sectores que más a crecido en la economía del último tiempo y que tienen que ver también con una definición política del estado nacional, el hecho de ampliar en este caso una medida social como es la asignación universal por hijo, pero como te digo obviamente falta mucho por hacer, los distintos sectores de la economía han crecido de manera dispar- algunos no han crecido- y eso es producto de las empresas multinacionales que especulan con la economía de un país”.

¿Se podrá descentralizar la educación universitaria y que quienes no viven en los grandes centros urbanos o no cuentan con recursos puedan tener acceso a una profesión?

“De hecho eso está pasando, incluso acá en Baradero con el Centro Regional, con la sede de la UNSADA es un ejemplo o refleja en algún punto la descentralización de las universidades de las grandes urbes. Yo creo además que la universidad pública Argentina tiene muchos desafíos por delante, ustedes no sé si todos conocerán la realidades de la universidad o del sistema universitario, pero muchas veces cuesta romper un poco el status quo y que en algún punto se empiece a innovar en ese sentido, creo que se esta haciendo, un ejemplo son las distintas universidades en el conurbano bonaerense, pero deben estar acompañado de una planificación, digamos de nada sirve que se habrán carreras como derecho cuando en la universidad más próxima exista ya la misma carrera, porque eso no se condice tampoco con una planificación de país, con desarrollo de la zona productiva e industrial, etc. Yo creo que todos debemos tener la misma posibilidad de estudiar lo que queramos y que la universidad nos de esa herramienta pero creo que hay otras formas como la educación a distancia que es algo en lo también la universidad pública no arancelada, debe innovar, incluso los centros regionales y también poner en valor la oferta académica de los institutos terciarios también porque no.”