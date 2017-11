“Hay que consensuar con los comerciantes que es lo mejor para calle Anchorena”

Mucho se ha hablado con respecto al estacionamiento sobre la renovada calle Anchorena, pero finalmente se supo que no existe ninguna Ordenanza que prohíba que los autos queden sobre los nuevos adoquines en la angosta calle.

La gran mayoría de los vecinos pensamos que además de un tránsito reducido y controlado, se debería prohibir el estacionamiento para que se luzcan las modificaciones y aumentar el flujo de peatones, todo esto sumado al aporte comercial con su mobiliario, sobre todos los negocios del rubro gastronómico.

Consultamos al concejal Carlos Olmos de Cambiemos, quien expresó que aun no hay consenso entre el municipio y los comerciantes, por esa razón no se modificó la ordenanza vigente;

“Hoy hay un bache por el tema del estacionamiento, porque hoy por hoy está vigente la ordenanza que se puede estacionar, el problema es que hay que modificarla, pero hay que tomar la decisión si va a ser un estacionamiento parcial o realmente no se va a poder estacionar. Esto yo estuve hablando con los comerciantes de la calle y me planteaban de que por ahí hubo un mal entendido donde fueron y dijeron que no se podía estacionar y ellos con buen tino dijeron que no había nada que lo prohibiera- eso es cierto-, lo que si hay que legislar y hay que ponerse de acuerdo en que es lo que queremos para la calle Anchorena. Uno no puede tomar una medida para un lado o para el otro, por lo general hay que tener un consenso- esto es lo que yo opino-, yo creo que siempre las medidas hay que tratar de consensuarlas”.

La mayoría de los ciudadanos rechaza el estacionamiento, ¿cual es la opinión de los negocios?

“La última conversación que tuve con los vecinos que incluía el tema del estacionamiento, Fernanda estaba de licencia y se acordó que se iban a reunir con ella para pasarles todas esas inquietudes, así que creo habrá consenso y tendremos que legislar de acuerdo a lo que se acordó con los vecinos de la calle Anchorena, no creo que tarde mucho mas de la semana que viene, no sé si han podido juntar, si se que el compromiso era primero juntarse con la Intendenta para llegar a un acuerdo de cómo iba a funcionar.”