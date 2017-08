Para el cuatricentenario de Baradero, el Atelier de Yasmín Pérez, realizó en la Plazoleta San Martín, una hermosa obra de arte llamada “Mariposas”, la misma fue creada con la técnica del mosaiquismo y trabajaron una veintena de mujeres durante mucho tiempo para colocar cada pieza e ir formando cada mariposa.

Hace unos días, los destructores urbanos, esas personas dañinas que lamentablemente nunca faltan, se tomaron la laboriosa tarea de sacar mosaico por mosaico para destruir la obra. Yasmín, enojada y apenada por esto habló con BTI y dijo que aunque te quitan las ganas de hacer cosas, junto a sus alumnas arreglarán la hermosa y original escultura.

¿Cómo te enteraste que rompieron la obra “Mariposas?

“La verdad que no me había acercado, me dijo una alumna que vaya a ver y sí hay mariposas que las han roto, aparte es un trabajo que es duro, vos tenes que ir a romperlo con una piedra, con algo especifico, no es que se rompe así nomás y sí están destruyendo varias mariposas”.

¿Lo hicieron para hacer daño, no hay nada de valor que te puedas llevar?

“Nada, no se pueden llevar nada más que una gema que sobre sale, hay mariposas que les han rotos los pedacitos de azulejos- no se la pueden llevar entera a la mariposa, porque está pegado con cemento-, así que fue pura maldad, no le encuentro sentido a semejante daño. Ahora lo voy a tener arreglar, pero me da bronca porque es una pena un trabajo lindo que se hizo entre todas y la verdad que no se cuide, no tiene ningún sentido lo que hicieron”.

¿Genera mucha bronca?

“Más allá de que la obra queda en el lugar público, hay que respetarla como lo que es, es una obra que está dedicada y está hecha con mucho esfuerzo por varias personas y te da bronca, es como lastimarse a uno mismo. Hay que valorar lo que es patrimonio del pueblo porque es algo que va a quedar acá y si empezamos a destruir lo que se va haciendo de a poco, es difícil”

¿Está muy de moda el mosaiquismo?

“En Argentina es impresionante y afuera también, en Córdoba es impresionante el movimiento del moseiquismo. Hay murales grandes y se fue esparciendo por toda la Argentina”.

¿Como viene tu año en el Atelier?

“Bien acá seguimos trabajando con las chicas, estamos pensando en la exposición de fin de año, porque pasan los meses y enseguida nos encuentra diciembre, así que vamos a ver este año donde la armo”.

¿Sigue siendo el mosaiquismo lo que más eligen los alumnos?

Este año se han dedicado mucho a pintura, así que están todas con la pintura, va haber mucha obra en pintura, pero en el taller viste van variando las chicas, cada una tiene su proyecto y por ahí van cambiando de técnica, pero bueno enseño bastante pintura.

¿Has sido distinguida con la Orden del Baradero, te la esperabas?

“La verdad estoy sorprendida, porque no me lo imaginaba así que súper contenta y es de mis alumnas también, porque esto es un trabajo de todas, se lo merecen ellas también”.