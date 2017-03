Hereñú: “Hoy comienza una nueva lucha de los trabajadores”

El delegado local de la UOCRA, Miguel Hereñú habló con BTI sobre cómo afecta al obrero de la construcción el cierre de Atanor y los problemas en Ingredion, donde muchos de sus afiliados también pierden la fuente de trabajo. Por esa razón UOCRA se sumará a la lucha estando presentes en todas las acciones que se lleven adelante para salir de esta crisis laboral que sufre la ciudad;

“Hoy estamos atravesando momentos, días tristes, difíciles para la clase obrera, nosotros desde nuestra organización de UOCRA más allá de construir escuelas, jardines, puentes, fábricas, también somos tercerizados en las industrias, entonces cuando a las industrias les va mal siempre ajusta por los sub contratados que somos nosotros UOCRA quienes mantenemos vivas estas fábricas, que le hacemos a diario el mantenimiento. Y en esta planta Ingredion venimos sufriendo una series de ajustes, las empresas contratistas han tenido que achicar y la problemática de hoy es que aquel compañero que se queda sin su puesto de trabajo no hay donde reinsertarlo, no han salido nuevas obras”.

¿Lo que pasa en Baradero es producto de una política de estado?

“Estas decisiones políticas en el orden nacional de haber abierto indiscriminadamente las exportaciones nos han llevado a esto, a que algunos especulen, empresarios que en vez de producir aquí compren sus productos afuera y eso hace que algunas plantas hoy vean mermada su producción, que tengan que despedir gente y algunas hasta animándose a cerrar. nosotros nos vamos a manifestar como lo hemos hecho hace algunas semanas atrás, pero con la única premisa de decir vamos en contra del ajuste y de los despidos, sin banderas políticas, solamente con las banderas de los gremios, que no se piensen que solamente están teniendo problemas los trabajadores de ingredion o Atanor, van a tener problemas los trabajadores de UOCRA, toda esa gente que trabaja en los camiones, los que cortan el pasto, los que hacen la comida, los de la seguridad y todos esos trabajadores son todos de Baradero que su sueldo lo inyectan en la economía de la comuna, todos esos sueldos vienen a parar acá, entonces sería algo gravísimo, creo que todos tenemos que estar a la altura de la circunstancia, manifestarnos, porque como van a subsistir los comerciantes, donde van a sacar el dinero esos vecinos para pagar los impuestos, empiezan las clases sabemos los gastos de una familia, por eso queremos decir bueno basta, hasta acá hemos tolerado, desde nuestra organización y nuestro compañero, nuestro conductor Julio González siempre nos ha marcado que queremos que gobiernen pero con nosotros adentro, que se nos tenga en cuenta, que no quieran avasallar todos nuestros logros, nuestras conquistas, sabemos que estamos en época de vacas flacas y que algunas cosas hoy hasta toleramos que en otras épocas no lo hacíamos. Por la defensa de los puestos de trabajos hemos tenidos que hacer luchas que algunos casos no ha ido bien y hoy estará naciendo una nueva”.