Hubo mucha acción para la Escuela Municipal de Vóley

El pasado fin de semana la EMVB tuvo una jornada repleta de actividades. Por un lado, divisiones masculinas Sub 15 y Sub 19 disputaron el Grand Prix; por el otro, la Sub 15 de la rama femenina desarrolló el Torneo Internacional Abierto en Colón.

La delegación de vóley de nuestra ciudad no tiene descanso y volvió a disputar dos competencias importantes. La Sub 15 y la Sub 19 masculina estuvieron presentes en una nueva fecha de Grand Prix, torneo perteneciente a la Asociación Nicoleña de Vóley, disputando una gran cantidad de partidos y destacándose en los primeros lugares.

En cuanto al desarrollo, la categoría Sub 15 “A” tuvo una actuación implacable tras triunfar en la totalidad de los partidos y quedar en la primera colocación. Todos los resultados fueron por 2 sets contra 0 a favor ante cuatro rivales: Náutico de San Pedro, Riberas, Los Andes y Baradero “B”.

A su vez, la Sub 15 “B” quedó en la cuarta colocación cayendo 2 a 0 ante Riberas, Náutico de San Pedro y Baradero “A”, mientras que logró una victoria por 2 a 0 contra Los Andes.

En cuanto a las buenas performance, la Sub 19 no se quedó atrás y quedó en el segundo puesto ganando frente a Riberas y La Emilia 2 a 1, consiguiendo dos sobresalientes victorias ante Sacachispas y Fighieras 2 a 0 y cayendo en la final por 2 a 0 contra Riberas.

Otra de las competencias que se desarrolló este fin de semana es el Torneo Internacional Abierto que tuvo lugar en Colón, Entre Ríos, precisamente en el Club Social La Armonía donde allí se hizo presente la Sub 15 femenina en un certamen de alto nivel con equipos exigentes. Por los partidos correspondientes a la zona de grupos, la Escuela Municipal de Vóley ganó únicamente ante Allavena B de Paysandú Uruguay; cayó 2 a 1 frente a Basavilvaso de Entre Ríos y no pudo con La Armonía y Rowing que se impusieron por 2 a 0.

Más allá de los resultados, sobresale la grata experiencia que vivió la delegación en una jornada de alto rendimiento deportivo que sirve para el aprendizaje y la motivación en un deporte que no para de crecer.

