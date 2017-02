Imponente movilización en Luján: “no permitimos que toquen una sola fuente de trabajo”

Cerca de 2.000 personas marcharon por la ciudad, en el marco de un conflicto en Lácteos Mepi. Horas después, se acordó la reincorporación de un empleado echado que tenía 24 años de antigüedad. Hay más irregularidades en cuanto al pago de salarios y registro de trabajadores.

Una imponente caravana de lujanenses marchó hasta la delegación local del Ministerio de Trabajo, donde tuvo lugar una nueva audiencia para tratar el despido de un trabajador de la empresa Lácteos Mepi que “estaba en negro” y que finalmente -en las últimas horas- fue reincorporado.

El conflicto se desató la semana pasada. Atendiendo que se coartaba una fuente laboral a un empleado que tenía 24 años de antigüedad, inmediatamente, se logró el apoyo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), acompañado por otros gremios de la Corriente Federal de Trabajadores.

Según informó oportunamente El Civismo, el primer encuentro en la delegación local de la cartela laboral se realizó el jueves. Allí, el sindicato del sector lácteo solicitó la conciliación obligatoria para que retrajera la situación a antes del paro, se reincorporara al trabajador despedido y se iniciara un proceso de negociación. Sin embargo, esto fue descartado por el Ministerio.

Por eso, durante el fin de semana se mantuvieron protestas en la puerta de la fábrica. En este marco, Heber Ríos, secretario general de ATILRA, expresó: “venimos reclamando hace varias semanas por intermedio del Ministerio de Trabajo de la Delegación Luján, que realizó una inspección en la fábrica y detectó que efectivamente había una serie de irregularidades en cuanto al pago de los salarios y el registro de algunos trabajadores. Es decir, que estaban trabajando en negro. Uno de los casos extremos es el caso de Martín que presta hace 24 años servicios en la empresa”.

De este modo, surgió la iniciativa de realizar un movilización, que tuvo una participación de 2.000 personas, una cifra más que notoria para la ciudad bonaerense. Según relata la crónica del diario El Civismo, bajo el lema “basta de despidos”, la columna se dirigió además hasta la Municipalidad, donde entregaron un petitorio a la secretaría de Gobierno, Rita Salaberry.

Luego se continuó hasta la audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se acordó la reincorporación del trabajador echado que tenía 24 años de antigüedad. Ríos, en la puerta del organismo, sostuvo: “este caso testigo, donde una organización sindical no esperó que haya diez, quince o mil despidos para hacer una movilización. Creo que todos tienen que empezar a tomar notas que no son palabras únicamente, sino hechos concretos: nosotros no vamos a permitir que toquen una sola fuente de trabajo”. (InfoGEI) Ga