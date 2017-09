Importante concurso para elegir el postre que represente a Baradero

Desde Baradero Emprende, junto a la Municipalidad de Baradero han lanzado un importante e interesante concurso para elegir el postre que nos identifique como ciudad.

Con el nombre de Dulce Baradero, se encuentran a disposición de todos los vecinos las bases y condiciones.

Dialogamos con Laura y Sandra, emprendedoras turísticas e integrantes de Baradero Emprende, quienes se refirieron a esta interesante propuesta;

¿Qué es y cuando nace Baradero Emprende?

“Baradero Emprende nace allá por el 2015, mayo o junio del 2015 a partir de la llegada a Baradero de gente de turismo de Capital y bueno nos empezamos a reunir, tratando de poder poner en prácticas estas cosas que nos venían a enseñar y de a poquito se fue sumando gente algunos son hoteleros, otros son cabañeros, gastronómicos, comerciantes y así fuimos trabajando, reuniéndonos una vez por mes, a veces un poquito más seguido, a veces mas espaciado pero siempre con la idea de explotar lo bueno que tiene Baradero como lugar turístico, que tiene mucho.

A Baradero llega mucha gente de Capital y alrededores, porque estamos a una distancia muy favorable para venirse un fin de semana, venirse un viernes por la noche o un sábado por la mañana y se quedan hasta el domingo a última hora y no se quieren ir, porque realmente les encanta la tranquilidad que hay acá , el verde, la paz que vienen a buscar ellos”.

¿Cómo surge la idea de este concurso?

“Esto nace también un poco tomando las opiniones de la gente que llega a nuestros hoteles, a nuestras cabañas y quieren llevar un producto típico de Baradero y nos preguntan dónde puedo conseguir o que es lo más representativo de la ciudad y siempre estamos diciéndoles podes ir acá o allá, pero no tenemos en el pueblo un producto típico como pasa en San Pedro con las ensaimadas, en Mar del Plata con los alfajores, en Tandil con los salamines.

Entonces surge esta propuesta que la llevamos al municipio, hablamos con le gente de Cultura y nos dieron esta posibilidad de hacer un concurso, estamos trabajando en conjunto con el municipio y la idea es esa, poder dotar al municipio de Baradero de un producto que sea típico de la gastronomía local que nos represente”.

¿Por qué tiene que ser dulce y no salado?

“Elegimos lo dulce, como un suvenir, que sirva para que el turista lo elija como para llevarlo de recuerdo y que este elaborado con materia prima local y el requisito de este concurso es que el postre debe tener una impronta muy tipifica de la ciudad. El que elabore el postre nos tiene que contar o convencer porque ese postre puede ser representativo de Baradero”.

¿Quiénes pueden participar?

“Van a poder participar todas las personas que quieran hacerlo, tienen que ser mayor de edad obviamente, pero no hay un límite de edad, van a concursar con un solo producto, un solo plato y el que presente el producto va a tener que presentar la receta, los ingredientes que lleva y la impronta del porque podría ser elegido un producto de Baradero”.

¿Como hacen los interesados para anotarse?

“La inscripción se va a poder realizar en la Secretaria de Cultura hasta el día 5 de Octubre. Esto va a estar dentro de los festejos de la inauguración de calle Anchorena, el evento se va a estar realizando dentro del Centro de Cultura a partir de las 19 horas, el viernes 13 de Octubre. El jurado estará integrado por un mínimo de 7 personas o un poquito o más, va haber gastronómicos de nuestra ciudad integrando el jurado, estamos viendo la posibilidad de traer gente de Capital, maestros chocolatero, alguna maestra pastelera va a ser invitada, la persona que concurse va a tener que estar presente con su postre ese día y tendrá que llevar un sobre y dentro de ese sobre deberá contener la receta, con la reseña histórica del postre o el motivo por el cual cree que ese postre puede ser representativo de la ciudad. El jurado obviamente no va a conocer a quien pertenece cada postre, porque el postre va a ser presentado al jurado con un seudónimo o un número, se van a seleccionar 5 finalistas que tendrán que estar presentes y se va a realizar la premiación del ganador, hay un premio muy importante”.

¿En qué consiste ese premio?

“El premio es de 10.000 pesos y además el ganador va a disponer como premio de un stand gratis en la Fiesta Provincial del Mate que se realiza al día siguiente y vamos aprovechar para hacer la presentación del postre representativo de la ciudad en la fiesta y además se le va a otorgar durante todo un año el stand gratis en todas las fiestas que se realicen en el partido de Baradero para exponer y vender sus productos. El producto va a ser declarado como patrimonio Cultural tangible de la Municipalidad de Baradero, además desde el grupo de Baradero Emprende nosotros también lo ofreceremos en nuestros establecimientos y así ayudar a la comercialización del mismo.

Nos gustaría poder decirles a los concursantes que quien sea el ganador le de continuidad al proyecto, queremos que no quede ahí nomas, el postre debe tener continuidad, por eso les pedimos la receta, si la autora lo hizo porque le gusto al concurso pero no se va a dedicar de lleno a eso, porque no puede, se lo pueda ofrecer a alguien de la familia para que pueda hacer su propia mini pyme.”



Bases Del Concurso by BTI on Scribd

Doc: Bases del concurso