Importante trabajo arqueológico en el predio de la Sociedad Española

La semana pasada, en el predio de la Sociedad Española, ubicado al lado del Teatro San Martín, se realizaron trabajos de prospección arqueológica en busca del casco fundacional de la ciudad.

El viernes, en el Museo Alejandro Barbich, el grupo de arqueólogos integrantes del CONICET y de la UBA, dirigidos por la Dra. Alicia Tapia, quien viene desarrollando investigaciones en nuestra ciudad desde hace varios años, comenzando por el Cementerio Aborigen y todo lo respectivo a la misión franciscana que dio origen a Baradero, brindaron una conferencia de prensa mostrando el material encontrado en el terreno.

La Directora del Museo Municipal, Museóloga Verónica Noya, habló sobre los resultados de esta excavación, donde remarcó el interés de la población en saber sobre “Los Túneles”, una leyenda urbana donde hay testimonios pero ninguna documentación que avale su existencia;

¿Qué fue lo que se encontró en la excavación?

“Lo que se encontró fue mucho material de relleno -casi un metro -y el miércoles pasado, el ultimo día de la exploración se encontró lo que en principio seria un piso colonial, que tiene los viejos ladrillos-grandes, anaranjados-, muy, muy propio de la época, estamos hablando fines del 1700 y principio del 1800 y también lo que fue muy interesante es la orientación que tenia este piso, que es de este a oeste, que sería por lo que explicaron los arqueólogos y luego lo corroboró el padre Lucas, era la orientación que tenían las antiguas iglesias. Seguramente tiene que ver con algo de índole religiosa, bueno ahora se va a proceder a analizar todos estos materiales, ahora empieza toda una etapa de limpieza, todo se trajo al museo y por eso se hizo esta presentación el viernes porque queríamos cerrar este primer capítulo”.

¿No se encontró nada vinculado a los tuneles?

“En lo que respeta a patrimonio histórico vamos a hacer un relevamiento puntual ya con el tema de los túneles. Vamos hacer un mapeo, vamos a empezar a trabajar más en profundidad ese tema. Hay que ver a qué responde, porque por ejemplo los franciscanos no hacían túneles, en cambio los jesuitas si, acá tuvimos misión franciscana, que era completamente diferente y si hay algún tipo de túnel o algo que se parezca a un túnel tiene que ser algo muy propio del siglo XIX y estamos viendo que también pueden ser posibles cisternas, que eran reductos que se usaban en las casas para recolección de agua. Que quede claro que no estamos diciendo que no estén los túneles, sino que estamos viendo qué tipo de túneles pueden ser y a que responden”.

¿Los elementos hallados confirman que esa fue la manzana fundacional de Baradero?

“Por lo pronto lo que tuvo que ver con la Sociedad Española pasó por otro lado, pasó por esta cuestión casi te diría mucho más rica porque tuvo que ver con nuestro alcance de fundación, todo lo que puede arrojar esto a la historia local. Aparecieron cimientos del siglo XIX, como muros, lo que pueden ser muros de paredes- muy propios del siglo XIX- eso no esta tan en profundidad. Ahora hay que analizar, profundizar un poco más, pero diría que hay muchas posibilidades de que eso era parte de la iglesia.

Como se había acordado con la gente de Sociedad Española, que fue fundamental la apertura que ellos estuvieron, ahora se va a hacer un informe más profundo, por escrito y hay todo un relevamiento fotográfico, eso se va a publicitar, se va a hacer algún tipo de material escrito que quede para la Sociedad y el museo. También se encontró una especie de basural, dentro de estos cimientos, porque basural, porque había muchísima presencia de huesos, que es todo material de descarte, encontramos muchísima loza inglesa y encontramos restos de cerámicos hispanos indígenas”.

¿Vos consideras que hay un periodo de nuestra larga historia que falta documentar?

“Queremos ir reforzando todos estos periodos que por ahí teníamos, tenemos lo que fueron escribiendo todos los historiadores que todos reconocemos acá en Baradero, pero bueno todo esto va a certificar las primeras etapas que por ahí no había, pero después de fines de XVIII, principios del XIX hubo como un bache en la parte del tejido urbano más que nada”.

¿Ya mucho más cerca en el tiempo, como tomaste la perdida de “El Portuario”

“La pérdida del portuario fue terrible, por eso hay que trabajar mucho mas en lo que es legislación patrimonial, lo que pasa es que hay que entender muy bien las instancias con el privado es completamente diferente, si uno desde el estado hace un mal mantenimiento de un edificio que es público- considerado patrimoniales- ahí es como que hay una relación más directa de intervenir, si, pero con el privado uno tiene una limitación. Esto en realidad para a mi fue un acto de desidia y la verdad a mi me enojó mucho y te da mucha pena porque se van perdiendo estos lugares, era un lugar tan simbólico y significativo para la ciudad que se podría haber hecho un montón de otras cosas, hay gente que por ahí no se da cuenta de valor agregado que estas cosas nos dan.”

Elementos encontrados y puestos a resguardo en el Museo