Inauguraron obras en el Hospital Lino Piñeiro

En la mañana del miércoles, a las 10 Hs., se realizó un acto en el Hospital Lino Piñeiro, donde autoridades municipales, encabezadas por la Intendente Antonijevic dejaron inauguradas una serie de obras y mejores en el nosocomio.

En esta primera etapa, se presentaron los arreglos de la cocina, la guardia pediátrica, el lavadero y pasillo técnico. Es importante informar que además está en plena construcción un ala nueva que ampliará la capacidad de internación y están proyectadas mas obras con el objetivo de que nuestro hospital sea modelo por infraestructura y atención en toda la zona.

Previo al corte de cintas y el recorrido por las nuevas instalaciones, fueron varios los discursos, entre los que se destacan las palabras del Director Administrativo, Farmacéutico Marcelo Daubián y la Jefa Comunal, Fernanda Antonijevic.

Daubián, hizo un repaso de la labor realizada desde su asunción y destacó los importantes avances logrados; “Cuando llegamos el primer día al hospital haciéndonos cargo de la dirección administrativa y medica nos encontramos con una realidad que distaba mucho de lo que es actualmente el hospital, recuerdo la cara de los empleados, una cara de angustia y de pánico porque pensaban que veníamos a echar a la gente. Empezamos a recorrer el hospital y vimos las necesidades básicas que tenía y todavía no estaban cubiertas. Hoy estamos en otra etapa, modificamos esa apatía, ese miedo que tenía el personal por un compromiso, hoy estoy convencido de que hemos logrado que el personal de hospital este totalmente comprometido, para eso también tuvimos que hacer tareas, estas tareas fueron muchas, como cambiar la vieja cocina por esta cocina que estamos inaugurando hoy, es imposible describir en el estado que estaba. Un lavadero totalmente demolido, que el personal tenía que trabajar en pésimas condiciones, traer la ropa seca bajo la lluvia o la comida bajo la lluvia, porque todo estaba separado del edificio, son datos que hacen a la salud, porque tanto la higiene, como la alimentación colaboran con la salud, son cambios que a veces no se ven pero son elementales. Estamos inaugurando un pasillo técnico que muchos se preguntaran para que sirve, sirve para conectar un área que estaba totalmente desconectada del hospital con otra. Hay muchas cosas que estamos haciendo, se está trabajando para hacer un área nueva de internación, entre otras tantas tareas, este es un primer paso, todos queremos un hospital como corresponde y que nos ayude a colaborar con la salud. Desde que asumimos pasamos de un hospital con un registro mínimo de atención, a uno que ha aumentado un 71% las internaciones y más del 55% las atenciones en consultorio y guardia, esto se modificó porque la gente empezó a creer que el hospital es parte de todos y trabajamos día a día para que lo siga siendo.”

Por su parte, la Intendente expresó, entre otras cosas, lo siguiente; “Cuando venia para acá también se me representó, como a Marcelo, el primer día que vine después de ser electa- antes de asumir- y encontrar el mundo que era el hospital de Baradero desde el lado de adentro, al que conocía como paciente, pero no como administradora o gerente como quieran llamarlo y la realidad es que ese día me fui bastante preocupada, un poco angustiada, porque encontraba solo reclamos y también uno veía que había mucho miedo a los cambios. Pusimos en marcha un plan de trabajo conjuntamente con el Dr. Mariano Davio, con Marcelo Daubian, con todo el equipo del hospital tanto administrativo como médico, también obviamente con el equipo de planificación y obras del municipio, con la gente de servicios públicos, con la gente de las cooperativas de Argentina Trabaja para empezar a tapar algunos focos complicados, pero en un primer momento sin muchas posibilidades de generar un paso importante hasta que fueron transcurriendo los meses y fuimos encontrando muchos amigos en el camino”.

En el mismo sentido, continuó diciendo; “Agradezco al gran equipo del hospital, por un lado los médicos que son como el alma del hospital, pero lógicamente no podrían hacer su tarea sin el gran equipo que tenemos detrás, el área administrativa ese nuevo equipo de facturación, que sé que han tenido una tarea ardua y que están muy comprometidas y que eso hace posible también generar ingresos y seguir creciendo en servicios y en prestaciones, al personal de maestranza, a las cocineras, a las que limpian, a las que limpiaron ayer el piso que parecía un espejo, a las instrumentistas, a las enfermeras, a los que nos diseñaron el nuevo corredor y el nuevo hospital, porque esta es la primera etapa de una gran obra que tenemos planificada y que iremos haciendo a medida que vayamos consiguiendo los fondos y el compromiso para seguir, al ministerio de salud, a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, a nuestro presidente Mauricio Macri que eligió Baradero para entregarnos una ambulancia y que nos reto diciéndonos cuídenla porque no sé si va a haber otra por un tiempo”.

Además de anunciar la continuidad de las obras, Antonijevic informó sobre la llegada de equipamiento y del SAME; “También quiero aprovechar la ocasión para anunciar algunas buenas noticias, les quiero contar que para el próximo octubre rosa o sea para los próximos días vamos a tener funcionado el mamó grafo que se había conseguido en la gestión anterior, también junto a pelucas solidarias estamos trabajando para tener una sala de oncología en el hospital, estamos a un paso de tener la de neonatología de baja complejidad, no una sala de neonatología, pero si el transito necesario y ya vamos a tener en un futuro una neonatologa para atender en el Lino Piñeiro.

Además la semana próxima están llegando elementos de extrema necesidad que nos hubiera sido imposible- por lo menos en tan poco tiempo- poder conseguir sino era a través del Hospital Garrahan que nos van a permitir renovar dos quirófanos, con nuevas camas de cirugía, con toda la aparatologia de anestesia. Todo esto nos va a poder permitir tener cirugías traumatológicas en el hospital y además viene equipamiento para la guardia, para pediatría, para terapia intensiva y un nuevo ecógrafo.

Y finalmente les quiero contar como una muy buena noticia que hemos dado un salto muy importante en lo que es el servicio de emergencias médicas, este mes concretamos la gestión con el gobierno de la provincia y llega el SAME a Baradero, con el SAME llega una nueva ambulancia y un aporte muy importante del gobierno provincial para solventar los gastos de ropas, insumos, equipamiento y capacitación con los cual vamos a lograr mayor exigencia y mayor capacitación en el sistema de emergencias medicas de la ciudad, el cual ha sido reconocido y esta constatado en el ministerio que hay muchos accidentes de lugares lejanos a Baradero donde podrían ir ambulancias de otras localidades y que llaman a Baradero por el eficiente servicio y también para traer a la gente a nuestro hospital.”