Incidente y denuncia policial en el SOEMB

En la mañana del lunes, en el local del SOEMB (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales), se produjo un incidente entre miembros de la comisión directivo, debiendo intervenir la policía por pedido del Secretario General, quien además radicó una denuncia.

Esto sucedió antes de las 10 Hs. cuando uno de los integrantes de la Comisión que se encuentra con licencia médica, se apersonó en la sede de Boedo al 800, gritando e insultando a los presentes.

José Montero, Secretario General del sindicato, habló con BTI y contó lo ocurrido;

“Lamentablemente se ha conformado un grupo de trabajo tan lindo que arrancar la mañana con un hecho como el de hoy, nos duele, porque la verdad no lo esperábamos”.

¿Qué fue lo que pasó?

“Nosotros casi todas las mañanas no juntamos acá en el sindicato para empezar a realizar la tarea cotidiana y bueno se presentó un compañero de la comisión directiva, que directamente no participa y vino a generar problemas lamentablemente. Por suerte no paso a mayores porque se acercó el patrullero, hubo gritos, se rompió un mate, hubo amenazas de por medio, hubo insultos, increpó a mi persona y a otros compañeros más que estaban acá adentro”.

¿Se conocen los motivos de esta reacción violenta?

“Esta persona esta de licencia, esta con carpeta médica y por una cuestión de dejarlo participar- de integrarlo en el grupo- lo dejábamos permanecer, pero cada vez que vino ha generado un problema y hoy fue la gota que rebalsó el vaso, hoy hemos dicho basta, ahora se van a tomar las acciones gremiales que se han necesarias para tratar de resolver definitivamente el tema y que estas cosas no vuelvan a pasar más”.

¿Se realizó denuncia policial?

“La policía nos pidió que fuéramos hacer la denuncia correspondiente y eso hicimos. Nosotros somos un grupo que hace poco hemos empezado a trabajar, fuimos de menor a mayor y siempre estamos abiertos a las criticas- siempre y cuando sean afiliados activos que saben la manera en la cual estamos trabajando- o dentro de lo que es la comisión directiva o el cuerpo de delegados que nos lleguen algunas críticas constructivas, pero hay hechos que lamentablemente son criticas para tratar de dividir o de fragmentar lo que es este sindicato y personalmente no lo voy a permitir porque no queremos que haya nadie que quiera desgastar este grupo”.

¿Aprovecho para preguntarte que ocurre con la paritaria?

“Nosotros ya presentamos un recurso de amparo, ahora estamos esperando que es lo que se resuelve, esperamos tener buenas noticias para tratar de seguir consiguiendo beneficios para nuestros afiliados, en este caso es tanto para los afiliados como para todos los trabajadores municipales. Nosotros ahora estamos pidiendo el 30 % y ATE arregló un 26 %.”