Independencia derrotó en los penales a Sportivo y es el Campeón

En la tarde del martes se jugó la segunda final del Torneo Pedro Barri de la Liga Deportiva Sampedrina, allí se enfrentaron Sportivo e Independencia y como en la primera final no se sacaron ventajas. El Partido culminó 1 a 1 con gol de Navarro para Sportivo y Esquivel para los de la I, que luego se impusieron en la definición desde el punto del penal.

El partido comenzó favorable al Lobo ya que a los 8 minutos una gran asistencia de Facu Gastellu dejo en inmejorable posición de gol a Navarro quien le ganó en velocidad a los defensores, toco por arriba del arquero y luego definió poniendo el partido 1 a 0. La alegría duró poco para los del Lobo ya que a los 12 Esquivel aprovecho una pelota que le quedó servida en el área para clavarla arriba dejando sin chances a Tedeschi.

Hasta ahí prometía ser una final de muchos goles, abierta, vistosa pero con el correr de los minutos de transformó en todo lo contrario. Sportivo fue más durante el partido pero con las ganas no alcanza y no se vio un juego claro en ninguno de los dos equipos. La tuvo el Chelo en el borde del área cuando la bajo de pecho y le pegó rebotando la pelota en un defensor, Pool y Castro no tuvieron ninguna pelota cómoda para definir, mientras que en Independencia alguna corida de Cerruti, más el buen partido de Esquivel pero que no le alcanzaba para torcer la historia. En el segundo tiempo se fue expulsado Santoro en el Lobo y el conjunto de Marcos Barlatay se quedó con un hombre menos, a pesar de ello Sportivo siguió buscando, lo tuvo Navarro en dos oportunidades, Poll no le pudo dar bien y una pelota le quedó a Castro que no pudo definir.

El “Indio” Jonhy Navarro se transformaba en la figura de la cancha hasta que su pierna dijo basta y tuvo que ser reemplazado. Los minutos corrieron y el árbitro Cid, de buena labor, marco el fin del partido.

En los penales hubo dos grandes figuras, Nico Tedeschi y Elías Salomón, los dos arqueros, Nico Tedeschi le dejo el triunfo servido a Sportivo pero Marín no pateó bien y Salomón se quedó con el remate. Salomón atajo tres penales consecutivos y eso le dio a Independencia la posibilidad de gritar campeón

Síntesis



Sportivo: Nicolás Tedeschi, Gerardo Gómez, Diego Santoro, Claudio Núñez, Ariel Marín, Manuel Orlando, Facundo Gastellu, Esteban Horisberger (Manuel Ríos) ,Jonathan Navarro (Alejo Somohano), Agustín Poll y Juan Castro. DT: Marcos Barlatay

Suplentes: Adrián Giamperetti, Dino Dangelo y Agustín Otero



Independencia: Elías Salomón, Ariel Oliveto, Joaquín Churruarín, José Sepich, Agustín García (Juan Rodríguez), Benjamín Torrillo, Agustín Esquivel, Nicolás Esquivel, Jonathan Cerruti, Ignacio Huesa (Matías Ríos) y Josué Scavarda. DT: Aldo Repetti

Relevos: Cesar Noguera, Lucas Rodríguez y Raúl Ochoa.

Goles: 8m Jonathan Navarro (Sportivo), 13m Agustín Esquivel Independencia

Exp. Diego Santoro, Sportivo

Los penales para el Lobo lo convirtieron, Nico Tedeschi, Chelo Núñez, Facu Gastellu. Erró Gerardo Gómez, y Salomón le atajo a Marín, Castro y Orlando.

Nico Tedeschi atajo los penales ejecutados por Esquivel y Churruarin, erró su penal Torillo y convirtieron para Independencia Martín Ríos, José Sepich, Juan Rodríguez, Jonathan Cerruti

Gol Sportivo

Gol Independencia

Serie de Penales:

Imagenes del partido