Endika Izquierdo: “Aprender clown es una herramienta necesaria para la vida en todo sentido”

La actriz baraderense Julieta Raponi junto al actor español Endika Izquierdo, realizarán un seminario de Clown este fin de semana en el Centro Cultural, la inscripción está abierta a la comunidad y finaliza con un Variete por la noche.

Para conocer un poco más sobre este curso, dialogamos con Endika del País Vasco en España, quien además nos cuenta porque eligió Argentina para vivir.

“Yo estoy en Argentina hace cuatro años, me vine para quedarme tres meses, así que se me alargo un poquito el viaje porque llevaba diez años viajando alrededor del mundo y me encontré en México y ahí descubrí el clown hace ya seis años y resulta que muchos de los profesores con los que estudie eran de Buenos Aires y me volvía todo el tiempo Buenos Aires, Buenos Aires y el Clown y de alguna manera dije voy a ver lo que pasa acá, un tiempito, estudio algo y sigo viajando, pero me quede”.

¿Por qué te quedaste?

“Me quede por muchas cuestiones, pero especialmente por amor a lo que hago y aparte es como que acá encuentro un lugar también para desarrollarlo, es como que siento que hay muchas posibilidades. En España la cultura es un poquito más inaccesible y aparte hay todo una producción, hay todo como un proceso burocrático para poder dedicarse a esto y aquí siento como que uno hace y no pide permiso y esa libertad me gusta mucho “.

¿Cómo te vinculaste con Juliana?

“A Julí la conocí en talleres, siempre me la encontraba porque estamos los dos siempre a full y no sé teníamos mucha afinidad trabajando y teníamos un punto de vista bastante parecido a lo que es el teatro y el clown y decidimos que teníamos que hacer algo juntos”.

¿Para este seminario necesitan una determinada cantidad de inscriptos?

“Si para que valga la pena viajar, es también para que haya energía de grupo, porque el clown siempre necesita de un público, entonces si hay un grupo que contiene es como mucho más fácil porque también nos ayuda aportando una mirada de afuera, entonces teníamos ganas de dar un cursito iniciación como para encontrar ese juego de uno mismo con el payaso que al final es uno mismo”.

¿Para el que no es actor en que ayuda un curso de payaso?

“A mí me parece que es como una herramienta necesaria para la vida en todo sentido, es como un lugar para conocerse uno mismo al final, es un poquito el lugar del ridículo que tiene cada uno, él no acceder a ese lugar también cae a una represión personal y social. Es como una primera instancia, como un conocer, porque viste que es como medio vertiginoso, es exponerse al 100 % en carne viva, queremos crear un ámbito de comodidad para que eso se vaya abriendo y se vaya conociendo la técnica a través de un juego”.

¿Cuando está previsto el seminario, como inscribirse y demás datos?

“Este sábado 4 lo haríamos por la mañana desde las 11 y si se arma grupo y a la gente le gusta continuar abriendo hasta las 16 horas y luego por la noche haremos la variete para dar a conocer nuestro trabajo, la idea es comunicarse con Julieta al 3329- 15631324 y a Endika 011- 1559235359. Necesitamos al menos que se inscriban 10 personas y que vaya todo Baradero a la variete de la noche, esto es a la gorra para que todos puedan acceder. Hay una página en facebook que se llama Clown en Baradero con Julieta Raponi y Endika Izquierdo que tiene toda la información si entran ahí tienen toda la información que necesiten sino nos pueden escribir.”