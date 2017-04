Información para docentes

SAD informa cronograma de acciones para el Ingreso 2017-2018

Fechas 2017

SAD 10/04/17 al 09/06/17

Difusión y recepción de Declaraciones Juradas y documentación que requiera ser valorada ( autogestión)

28/08 al 8/09/17

Exhibición de listados

28/08/ al 25/09/17

Recepción de recursos

Nuevos aspirantes:

Inscripción en la SAD de nuevos aspirantes (egresados docentes con título registrado que se inscriben por primera vez y egresados con constancia de título en trámites) (Declaración Jurada y constancia de Título en trámite – 2017-2018, obran en Copy Teca)

Aspirantes que ya hicieron inscripciones en años anteriores:

Inscripción por AUTOGESTIÓN (Internet) de aspirantes con desempeño en el sistema o con inscripciones realizadas previamente.

Si el interesado, durante la cumplimentación de la Declaración Jurada Digital no estuviese de acuerdo con lo que contiene la base de datos del SerVaDo o resultare necesario la incorporación de nuevos datos, cursos, títulos, etc., el aspirante deberá concurrir necesariamente a la SAD dentro del período de inscripción, con la documentación probatoria, a fin de entregarla en la Secretaría de Asuntos Docentes, solicitando la modificación y/o incorporación de los mismos a su legajo.

Si la documentación no es presentada dentro del período establecido no será viable realizar ningún reclamo con posterioridad referida a documentación no presentada.

Se aclara que a partir de la presente inscripción, será obligatorio consignar el número CUIL para dar cumplimiento a las acciones requeridas por la DGCyE. En los casos en que no se declare no podrá validar la inscripción

Inscripción de nuevos aspirantes, modificación y/o incorporación de los nuevos datos, cursos títulos, etc. Se realizarán en el horario de 09:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00 hs

Las planilla de Declaración Jurada se presentará por CUADRUPLICADO.

En el original adjuntar fotocopias de DNI 1° y 2° hoja y Cambio de domicilio aunque esté en blanco. Todas las fotocopias deberán estar debidamente autenticadas (pudiendo realizarlo alguna autoridad de los establecimientos)

Los nuevos aspirantes entregarán toda la documentación en una carpeta de cartulina celeste INGRESO A LA DOCENCIA 2017- 2018

Ana Mercedes Quiroga

SAD Baradero