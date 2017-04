Información para docentes

COMUNICADO N° 43

Dirección Provincial de Educación Agraria a través de Secretaría de Asuntos Docentes, convoca a Pruebas de Selección al personal docente Titular de los incisos a),b) y c) del artículo 11 de la Ley 10.579 con desempeño en servicios educativos dependientes de la Dirección Provincial de Educación Agraria, para la cobertura transitoria , con carácter provisional y/o suplente, de cargos de Inspectores de Enseñanza Técnico Pedagógico de Gestión Estatal dependientes de la Dirección de Inspección General , para la supervisión de servicios educativos de Educación Agraria, según lo establecido en el marco del Estatuto del Docente Ley N° 10.579, Artículo 75 inc. 6.1.3 A.- Personal docente titular que cumpla con los requisitos de antigüedad establecidos para el cargo. B-Personal docente titular, que no cumpla con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, en el orden establecido en A.1, A.2, A.3. Sus Decretos reglamentarios, los acuerdos paritarios, la Resolución N ° 824/05, y para el personal provisional lo pautado en la Resolución 2139/06 y la Disposición N ° 65/11 que establecen las pautas para la cobertura de cargos jerárquicos transitorios.

Disposición N° 93/17

El Director notificará bajo acta a todo el personal titular de la misma, la que se archivará en el establecimiento y quedará a disposición de la SAD si se necesitara.

CRONOGRAMA DE ACCIONES

5 Días hábiles 06/04/17 al 12/4/17 Difusión y notificación a través de la SAD 3 Días hábiles 17/04/2017 al 19/04/2017 Inscripción en las Secretarías de Asuntos Docentes 2 días hábiles 03/05/2017 al 04/05/2017 Exposición y notificación de nóminas en la SAD Entre el 08/05/2017 al 12/05/2017 Inicio de Pruebas de Selección.

Comisión evaluadora, temario y bibliografía general y específica, solicitar a la dirección de los establecimientos educativos (se enviará por correo electrónico). (NO obrará en Copyteca). DISP.N° 93/17

El Director notificará bajo acta a todo el personal titular hasta el 12/04/17 guardando copia de las mismas en el archivo del establecimiento.

COMUNICADO N° 42

Dirección Provincial de Educación Agraria a través de Secretaría de Asuntos Docentes, convoca a Pruebas de Selección al personal docente Titular de los incisos a),b) y c)del artículo 11 de la Ley 10.579 con desempeño en servicios educativos dependientes de la Dirección Provincial de Educación Agraria, para la cobertura transitoria , con carácter provisional y/o suplente, de cargos de Inspectoresde Enseñanza Contable de Gestión Estatal de la Dirección de Inspección General , para la supervisión de servicios educativos de Educación Agraria, según lo establecido en el marco del Estatuto del Docente Ley N° 10.579, Artículo 75 inc. 6.1.3 A.- Personal docente titular que cumpla con los requisitos de antigüedad establecidos para el cargo. B-Personal docente titular, que no cumpla con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, en el orden establecido en A.1, A.2, A.3. Sus Decretos reglamentarios, los acuerdos paritarios, la Resolución N ° 824/05, y para el personal provisional lo pautado en la Resolución 2139/06. y la Disposición N ° 65/11 que establecen las pautas para la cobertura de cargos jerárquicos transitorios.

Disposición N° 92/17

El Director notificará bajo acta a todo el personal titular de la misma, la que se archivará en el establecimiento y quedará a disposición de la SAD si se necesitara.

CRONOGRAMA DE ACCIONES

5 Días hábiles 06/04/17 al 12/4/17 Difusión y notificación a través de la SAD 3 Días hábiles 17/04/2017 al 19/04/2017 Inscripción en las Secretarías de Asuntos Docentes 2 días hábiles 03/05/2017 al 04/05/2017 Exposición y notificación de nóminas en la SAD Entre el 08/05/2017 al 12/05/2017 Inicio de Pruebas de Selección.

Comisión evaluadora, temario y bibliografía general y específica, solicitar a la dirección de los establecimientos educativos (se enviará por correo electrónico). (NO obrará en Copyteca). DISP.N° 92/17

El Director notificará bajo acta. a todo el personal titular hasta el 12/04/17 guardando copia de las mismas en el archivo del establecimiento .

COMUNICADO N° 41

Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social a través de Secretaría de Asuntos Docentes, convoca a Pruebas de Selección al personal docente Titular de los incisos a),b) y c) con desempeño en servicios educativos dependientes de la Dirección Provincial de Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, para la cobertura transitoria , con carácter provisional y/o suplente, de cargos de Inspectores de Enseñanza de la Dirección de Inspección General , para la supervisión de servicios educativos de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, según lo establecido en el marco del Estatuto del Docente Ley N° 10.579, Artículo 75 inc. 6.1.3 A.- Personal docente titular que cumpla con los requisitos de antigüedad establecidos para el cargo. Sus Decretos reglamentarios, los acuerdos paritarios, la Resolución N ° 824/05, y para el personal provisional lo pautado en la Resolución 2139/06. y la Disposición N ° 65/11 que establecen las pautas para la cobertura de cargos jerárquicos transitorios.

Disposición N° 101/17

El Director notificará bajo acta a todo el personal titular de la misma, la que se archivará en el establecimiento y quedará a disposición de la SAD si se necesitara.

CRONOGRAMA DE ACCIONES

5 Días hábiles 06/04/17 al 12/4/17 Difusión y notificación a través de la SAD 3 Días hábiles 17/04/2017 al 19/04/2017 Inscripción en las Secretarías de Asuntos Docentes 2 días hábiles 03/05/2017 al 04/05/2017 Exposición y notificación de nóminas en la SAD Entre el 08/05/2017 al 12/05/2017 Inicio de Pruebas de Selección.

Comisión evaluadora, temario y bibliografía general y específica, solicitar a la dirección de los establecimientos educativos (se enviará por correo electrónico). (NO obrará en Copyteca). DISP.N° 101/17

El Director notificará bajo acta a todo el personal titular hasta el 12/04/17 guardando copia de las mismas en el archivo del establecimiento.

