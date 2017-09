Información sobre la clasificación a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2017

ATLETISMO

En la ciudad de Ramallo se llevó adelante la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2017 donde la Escuela Municipal de Atletismo se hizo presente con una delegación de 16 atletas y un cuerpo técnico que se fortaleció para seguir adelante teniendo siempre en el corazón al querido pionero del deporte, Alberto Hebeisen.

La profesora Sofía Guevara, junto a las atletas Agostina Ríos, Sofía González y Lara Barbería son el valioso legado que dejó Alberto Hebeisen y quienes decidieron y fueron escogidas por autoridades y padres para que el atletismo no se estanque y siga su progreso.

En cuanto a los resultados, Araceli Bombino (lanzamiento de bala); ChiaraDigiglio (100 metros); Azul Carmona (100 metros con vallas); Franco Ríos (lanzamiento de bala y disco); Romina Veliz (salto en largo y 300 metros); Sol Javaloyas (salto en largo y alto); Malena Machado (lanzamiento de bala) y Brisa Tobares (400 y 100 metros) obtuvieron el registro y el puesto necesario que permitió que sean los clasificados a la Etapa Final Provincial de los Juegos Bonaerenses que se desarrollará en Mar del Plata a fines de octubre.

Todos los resultados

Araceli Bombino – 1° lanzamiento de bala (9,53)

ChiaraDigiglio – 1° 100 metros (14,29)

Azul Carmona – 1° 100 metros con vallas

Franco Ríos – 1° lanzamiento de bala (11,42); 2° lanzamiento de disco (24,00)

Kevin Olivera – 2° 400 metros – 3° salto en alto (1,46)

Agustín Cardoso – 3° salto en largo (4,95); 3° – 100 metros llanos

Ramiro Tettemborn – 2° lanzamiento de martillo (19,16)

Romina Veliz – 1° salto en largo (4,35); 2° 300 metros

Sol Javaloyas – 1° salto en largo (4,44) – 1° salto en alto (1,48)

Agustín Gabilondo – 2° salto en largo (4,78)

Malena Machado – 1° lanzamiento de bala (8,06)

Camila Martínez – 2° 2000 metros (8,17)

Brisa Tobares – 1° 400 metros (1,06) – 1° 100 metros

Santiago Peralta – 4° salto en alto (1,30)

Alexandro Barreto – 6° lanzamiento de bala

Camilo Martínez – 2° 300 con vallas – 2° 2000 metros (8,08)

BEACH VÓLEY

El beach vóley vivió una jornada histórica en las instalaciones del Tiro Federal y en la flamante cancha de la Escuela Industrial que en su inauguración se llevaron adelante partidos oficiales donde tres duplas baraderenses obtuvieron el pase a la Etapa Provincial a desarrollarse en Mar del Plata.

La Sub 13, Sub 15 y Sub 18, tras un excelente desempeño en la etapa local y en la regional, logró cumplir con el objetivo de llegar a las instancias finales.

El destacado jugador Pablo Ballestero y su compañero Danilo Rufat, se destacaron representando a la Escuela Industrial en la categoría Sub 13 y de ese modo se adjudicaron la clasificación. Por otro lado, en la Sub 15, Tomás Pérez y Esteban Suriano también concretaron una buena performance que los llevó a clasificar a dicha etapa. Mientras que en la Sub 18, la dupla compuesta por Francisco Passarello y Francisco Gallardo, representando al Instituto San José, realizaron un torneo de excelencia e irán al territorio marplatense.

PATÍN ARTÍSTICO

En el Microestadio del Club Atlético Baradero se desarrolló la Etapa Local y Regional del evento deportivo del año. Allí, con una actuación satisfactoria, cinco patinadoras de nuestra ciudad obtuvieron el pase a la Final Provincial a disputarse en Mar del Plata.

Las clasificadas, bajo la conducción de Elizabeth Álvarez, son: Camila Liaudat, Rocío Tournoud, Trinidad Willi, Delfina Correo y GiulianaDaubian.

PELOTA PALETA

En la ciudad de Rojas, se concretó la Etapa Regional del certamen y allí Baradero estuvo presente destacándose y logrando el pase a la Final Provincial de la mano de la dupla compuesta por Alejo Pérez y Matías Fleita que luego de una grata performance lograron el máximo objetivo de la clasificación a Mar del Plata.

Prensa y Comunicación