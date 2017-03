Ingredion: ¿Se cae el preventivo de crisis y qué pasa con los despidos?

El Ministerio de Trabajo consideró que la documentación presentada por la empresa no es suficiente pero les dieron 72 horas para incorporar más datos. En Baradero quieren echar a 74 trabajadores y en Chacabuco a 112.

El miércoles pasado el Ministerio de Trabajo indicó a los representantes de Ingredion que tiene 72 horas más para presentar más documentación que respalde el preventivo de crisis. El organismo estatal aceptó la presentación de la documentación pero no la aprobó, consideró que aún resta fundamentar la situación de crisis que plantearon los empresarios.

En diálogo con un integrante del SOERM nos detalló que la reunión se extendió durante 6 horas y que los representantes de Ingredion se retiraron disconformes al punto tal que “se fueron sin saludar a nadie”. Además están esperanzados en que llegada esta instancia el Ministerio rechazará la solicitud de crisis.

Esta instancia abre un nuevo camino en torno a los reclamos que plantean los trabajadores refineros porque de no darle curso al preventivo de crisis, los empresarios no podrán aplicar las modificaciones que pretendían como por ejemplo reducir el pago de horas extras de 150% al 100% los feriados y domingos, flexibilizar las tareas o imponer las vacaciones en meses que no son de los más habituales.

Pero hay una cuestión más: los despidos. Si la empresa los quiere concretar, lo puede realizar. El tema es que si se acepta la crisis, el pago de la indemnización es menor. Pero si el Ministerio considera que no hay razón para aplicar el estado límite que platea la empresa, en caso de despido, deberán pagar el 100% de lo que le corresponde a cada trabajador.

Ingredion además de apuntar contra el convenio colectivo de trabajo consideró que en la planta Baradero deben dejar sin trabajo a 74 empleados mientras que en la ciudad de Chacabuco los afectados alcanzan a 112 personas. Es más, los listados del personal que quieren despedir están elaborados, por eso la incertidumbre de la continuidad de las fuentes de trabajo sigue latiendo.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición Impresa del viernes 24/03/17)