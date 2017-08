Inmenso dolor…

Alberto, Albertito, Alber, Profe… así lo llamaban, así lo recordarán. Porque no cabe duda que quedará en el recuerdo de todos sus amigos y de todos los deportistas de nuestra ciudad, porque como tal era un ejemplo, porque era respetado por todos, porque sin dudas dejo una huella en el Atletismo de nuestra ciudad, orgulloso de su Escuela Municipal y de cada atleta que se acercaba a tomar sus clases, sus consejos y porque no de su compañía para salir a correr. Porque sus amigos lo calificaban como una gran tipo, una excelente persona, dejando un vació muy difícil de llenar. Alberto era Atletismo puro y no encontró otra manera de irse físicamente, muy temprano, pero su partida era indefectiblemente así. Ahora les llego el turno a ellos, a los que partieron antes, a aquellos que ansiosamente estaban esperando allí arriba, armará una gran pista de atletismo, donde tenga todo, salto en largo, en alto, vallas, etc, etc. Brillará como siempre, entrenará como siempre, estará atento a aquellos que siguen corriendo acá abajo, y ellos sabrán que desde arriba estará Alberto alentándonos, como lo hizo siempre. NO hay palabras para explicar tan injusto desenlace, tampoco se puede explicar el vacío que nos deja, simplemente es el momento de decirle Gracias Por Todo, que dejo una semilla dentro del atletismo que lo convierte en inmortal, que pronto nos volveremos a encontrar, mientras tanto seguiremos peleándola, ya sin nuestro profe físicamente pero sin en los más profundos de nuestros recuerdos.

Mediante este medio queremos acompañar en el dolor a toda su familia y amigos. Hasta Pronto Alber!!

Alejandro Ciurca