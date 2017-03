Intendente y sindicatos se reunieron en La Plata

En la mañana del viernes, los representantes sindicales de Atanor e Ingredion junto a la Jefa Comunal Fernanda Antonijevic, se reunieron en la ciudad de La Plata con el Ministro de Trabajo para tratar la crisis laboral que está viviendo Baradero.

En dialogo con FM Diferente, la Intendente informó sobre el desarrollo de estos importantes encuentros.

Atanor

Tal como estaba previsto, la segunda audiencia se llevó a cabo, la empresa mantuvo la postura de cerrar la planta Baradero por una cuestión de estrategia comercial ya que piensan centralizar la producción en los agroquímicos.

“El planteo como intendente fue expresarles que toda la comunidad le dio mucho a Atanor, que resignamos un importante emprendimiento turístico hace un tiempo ante la promesa de grandes inversiones, que no se cumplieron” Manifestó Antonijevic quien agregó; “Le pedimos que revean la medida, que no tiene nada que ver con políticas de estado lo que limita nuestras posibilidades de gestionar como intendente. Les pedimos que en última instancia reubiquen a los trabajadores en las plantas más cercanas de San Nicolás o Pilar. Pero no queremos eso, jugaremos fuerte y se lo hicimos saber, ellos tienen un predio de 70 hectáreas en un Parque Industrial que para Baradero es muy importante y no dudaremos en iniciar el proceso de expropiación”

Por otro lado el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, también expuso su posición y la decisión ya tomada de un paro general en toda la región.

Ingredion

Sobre la situación de la Empresa Ingredion, la intendente manifestó que viajó con Carlos Touzet Secretario General del SOERM y que junto al Intendente de Chacabuco estuvieron con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Bs. As. Quien confirmó que en la jornada de ayer se presentó el preventivo de crisis.

“los de Ingredion es un tema de competitividad que no está relacionado con ninguna medida del gobierno, la empresa Arcor se quedó con parte del mercado y están planteando algunas medidas para recuperarse. Les dijimos al ministro y a la gobernadora lo que significa esta fábrica para nuestras comunidades, estamos alertas, dispuestos, acompañando y gestionando, pero no debemos olvidar que es una empresa privada”. Dijo entre otras cosas Antonijevic.

Touzet explicó la situación desde el punto de vista gremial y el haber estado con el ministro de trabajo de manera tan rápida fue una buena medida para que conozca directamente de las autoridades y de los trabajadores lo que representa Ingredion como fuente de trabajo en ambos municipios.

Magnifresh

Sobre la Empresa empaquetadora y conservadora de frutas que se incendió en el acceso a la localidad de Alsina, Fernanda Antonijevic dijo, “Es este caso, el estado cuenta con subsidios para que los trabajadores perciban un sueldo para paliar esta situación y créditos para que la empresa pueda reconstruir la planta incendiada, eso estoy gestionando, ya estuvieron funcionarios en Alsina y seguimos trabajando para recuperar la empresa”.

Marcha

El intendente confirmó que esta tarde estará presente junto a la comunidad en la marcha en defensa de las fuentes de trabajo. Ante la pregunta si creía que algunos podrían utilizar la marcha para sacar ventaja política, dijo, “Siempre hay algunos que se aprovechan de estas cosas para hacer política, pero bueno ya sabemos quiénes son y cómo actúan, lo importante es que la comunidad acompañe.”