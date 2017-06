Intento de robo con el cuento del tío. “Me decía que los billetes de cien caducaron”

En la jornada de ayer un vecino recibió un llamado telefónico, donde una persona se hizo pasar por su nieto y comenzó a preguntarle por el dinero, informándole que los billetes de $100 caducaron o estaban por caducar, pero el abuelo se “avivó” le siguió el juego hasta que le delincuente cortó.

Nector “Coli” Esquivel, habló con BTI para advertir que se siguen recibiendo llamados del “cuento del tío” y relató lo sucedido en su caso;

“Me llama por teléfono y me dice <hola abuelo, hola abu>,- que nunca jamás en mi vida me llamó así-, le pregunto <¿qué pasa, quien habla? >y me contesta, <Franco tu nieto> e inmediatamente empieza a decirme <vos sabes que habló Macri diciendo que los billetes de 100 pesos que tienen a Roca caducaron, entonces hay que cambiarlos ya>, le contesté,< yo no tengo plata encima y lo poco que tengo es lo que cobro y lo tengo en el banco> entonces responde < A bueno mira que para los dólares también, uuh le digo menos que no tengo dólares, a esos no los conozco>”.

¿El siguió la charla igual?

“Al decirle eso comienza a preguntar por otro tema, <ah bueno y que estas cocinando-me entra por ese lado-, estoy haciendo unas milanesas a la napolitana, ¿queres venir almorzar con nosotros?- mi nieto nunca vino con nosotros dos solos a comer- bueno le digo si queres venir te espero, así siguió la charla, el evidentemente quería saber si acá había plata”

¿Cómo era la voz, vos crees que tenían algún dato o fue al voleo?

El boludo que llamó habrá pensado que acá como jubilado que somos y con el sueldazo que tenemos, hay plata. Después lo llame a mí hijo, le conté, le mandó un mensaje a mi nieto y jamás nos había llamado. Por eso te digo que es el cuento del nieto.

Era la voz de de mi nieto, igualita, una voz juvenil, supongo que habrán pensado como yo vendí el terreno de al lado que había plata, pero lo que no han sabido que esa plata la gastamos, con mi hijo Alejandro y mi nuera que fuimos a Italia. Gastamos esa plata en vivir la vida y no guardándola en un cajón, conociendo la tierra donde nació mi abuelita.”