Jesus Silva “Si Atlético quiere continuar contando conmigo seguiré jugando para el negro”

Uno de los jugadores claves en el plantel de Atlético que logró el ascenso del Federal B, es Jesus Silva, su talento y experiencia fueron fundamentales dentro y fuera de la cancha.

Jesús, quien también ascendió con Sportivo, volvió a mostrar su categoría a lo largo de todo el torneo. Con la 10 en la espalda y la profesionalidad que lo caracteriza logró junto a sus compañeros cumplir su sueño, como hincha de Atlético y el de muchos baraderenses.

BTI habló con Silva sobre lo vivido y lo que vendrá, ya que afirmó que si el club lo necesita jugará para el negro el campeonato que comienza en junio;

“La verdad es que después de la emoción y la alegría que tuvimos el domingo, ahora más tranquilo uno empieza a recordar los momentos de cuando se inicio todo esto, del esfuerzo de muchos, no de un grupo, sino de muchos, la verdad que en lo personal para mí es muy grato. Fui uno de los que logramos el ascenso con las dos camisetas, también estuvo Emmanuel Centurión también en aquel grupo de Sportivo y en la actualidad con nosotros. Creo que con la gente de Atlético que alguna vez se enojo, hoy quedamos a mano y para mí eso es muy gratificante”.

¿Estabas lesionado en la final?

“De la semi final con Matienzo venía con una carga en la pierna derecha, jugué con Matienzo, después me fui esos diez días de vacaciones- algo me aflojó- y cuando vuelvo en el último entrenamiento del miércoles me volvió a molestar, sentí un pinchazo y bueno recurrí a Tito y Mariano Sassone que siempre están al pie del cañón con el tema de ayudarnos a los que estábamos lesionados- a quienes les agradezco-, estuve con tres inyecciones y llegue con lo justo, ayer en la entrada en calor me molestaba y bueno después me mentalice y que sea lo que Dios quiera- lo dejaba en manos de él- y por suerte salió todo bien”.

¿Cómo viste al equipo?

“En lo personal intente dar lo mejor, pero no lo pude hacerlo desde lo físico como yo hubiese querido, pero creo que la mayoría estuvo a la altura. Como siempre lo dije sí queríamos obtener objetivos -como había tanta mezcla en cuanto a la edad- necesitábamos tener un equipo de hombres en cuanto al compromiso, en la seriedad, en cuanto a lo que implica poder llegar a obtener un ascenso y creo que los más chicos lo entendieron que era lo que a nosotros nos podía llegar a costar y eso creo que fue fundamental”.

Vos desde el inicio dijiste que iban a ascender ¿Por qué?

“Porque soy un convencido, porque en el fútbol como en varios aspectos de mi vida la mayoría de las cosas las hago con convicción y esto te soy sincero me lo imagine, lo soñé, lo sentí, lo palpé, lo anhelaba, creo que es la manera de llamar las cosas- yo lo tengo entendido así- y después trataba de transmitirlo más allá de la experiencia vivida con Sportivo creo que había material, había lindo grupo, pero sí de un primer momento pensé que el acenso se podía lograr y bueno hoy finalizada la tarea me pone muy orgulloso”.

¿Que sentís al haber logrado algo tan importante para Baradero y Atlético?

“Le voy a robar estas palabras a Marcos Barlatay que una vez lo escuche decir que no había mejor satisfacción de llegar con la tarea cumplida y creo que es verdad, no hay mejor satisfacción de terminar con lo que empezaste y terminarlo bien y eso creo es lo que mejor me llevo, porque Atlético se lo merece, porque mucha gente se puso a la altura o se comprometió más de lo debido y cuando las partes se unen yo creo que se lleva a buen puerto”.

¿Te quedas a jugar en Atlético?

“En primer lugar quiero disfrutar de este momento porque se vive una sola vez en la vida a mí me toco vivirla dos y en mi cuidad y eso es doble satisfacción, en segundo lugar cuando yo me fui a Sportivo fue netamente porque estaba Marcos Barlatay- saben la relación que nos une-, porque quería jugar en otra categoría y de hecho lo logramos, yo siempre dije que a igualdad de categoría iba a jugar para Atlético, porque soy de Atlético y si en este caso Atlético quiere continuar contando conmigo seguiré jugando para el negro. Marcos sabe muy bien lo que yo pienso y sabe que cuando me necesitó estuve, hoy me toca defender los colores de Atlético y lo hice de la mejor manera, si fue duro ascender imagínate lo duro que va hacer sostenerse en la categoría, entonces hay que tratar de estar al pie del cañón, hoy me toca estar de este lado lo voy a disfrutar y que más lindo que el fútbol de Baradero siga creciendo.”