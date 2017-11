Jorge Rial habló sobre la situación legal de Agustina Kämpfer

La ex novia del conductor de Intrusos fue citada a declaración indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito por lavado de activos.

A pocos días de haber sido madre, Agustina Kampfer deberá declarar ante la justicia por la causa de enriquecimiento ilícito por lavado de activos por la compra de un departamento en Palermo Hollywood. Al respecto, Jorge Rial aclaró: “Yo quiero decir algo porque el morbo de la gente es muy grande” y continuó: “Esta involucrada aquí Agustina que fue pareja mía hasta hace un año”.

Acerca de cómo abordará el tema en el programa dijo: “Lo vamos a tratar como tenemos que tratar todo lo de actualidad, como debe ser. Además, más allá de que yo ya no estoy con ella hace un año, que yo ya estoy en otra historia y todo, a mi me conmueven este tipo de cosas porque obviamente la conozco y estoy seguro que cuando declare ante el juez va a poder explicar absolutamente todo. Por suerte la Justicia le está dando el lugar para que pueda ser indagada”.

“Pero hay mucho morbo alrededor, a ver cómo iba a tratar yo este tema, si me iba a hacer el pelotudo. No, no me voy a hacer el pelotudo. Es más, está citada en principio para el miércoles pero pidió una postergación”. Por último, finalizó: “No me hago el boludo, lamento por lo que está pasando pero es la Justicia la que está actuando, por lo tanto ante la Justicia hay que presentarse”.

