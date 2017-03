Jorge Serpi: “Matías la verdad que es un pibazo en todo sentido”

Hace unos 20 años, el Profesor Jorge Serpi junto a Luis Fucci quien era integrante de la comisión directiva del Club Regatas, trabajaron muy duro para que la institución vuelva a tener deportes con remos, se inclinaron por los kayak y el canotaje una disciplina atractiva y que rápidamente fue sumando muchos aprendices. Entre ellos estaba el hoy atleta olímpico Gonzalo Carreras.

Con el correr de los años, muchos fueron los logros, los campeones nacionales y sudamericanos, Jorge siguió perfeccionándose en el deporte y hasta el día de hoy continua evaluando nuevas opciones para los asistentes a la escuela.

Hace un tiempo observó que en el Club había un joven que practicaba tenis, le llamó la atención la dedicación y el entusiasmo que ponía al practicarlo, a ese chico, aunque no se le notaba, le falta una mano. Lo siguió por unos días asombrado por su actitud y dedicación. Se acercó y lo invitó a sumarse a la escuela de canotaje.

Ese chico es Matías Pasarello, quien la semana pasada en el selectivo nacional de Tigre, clasificó para el Sudamericano de Paracanotaje a realizarse en Colombia y que además es clasificatorio para el Mundial de Republica Checa.

BTI entrevistó al Profesor Jorge, para conocer un poco más sobre Matías y este paso importante en su carrera deportiva;

¿Por qué no estabas conforme con la clasificación de Matías al Sudamericano?

“La pista no estaba bien en cuanto a las condiciones climáticas, porque el viento estaba de costado y el rema de un solo lado y eso complica un poco, no me quede conforme con el tiempo, pero si nos alcanzó para la clasificación y para clasificar primero. Como se había entrenado estábamos para hacer un salto de un segundo menos, que eso nos posicionaba ya más para asegurarnos el mundial de República Checa, no fue la oportunidad y bueno entonces veremos ahora si podemos bajar ese segundo en la competencia Sudamericana que se va a realizar en Colombia”.

¿Se le complica la posibilidad de llegar al mundial?

“Para el sudamericano hay tres plazas, Matías clasifica primero, pero para el mundial de República Checa en Agosto hay una sola por ahora confirmada. Hasta ahora teóricamente iría él, el problema de esto que la disciplina de él todavía no es paralímpica y la disciplina del que clasificó por detrás de él sí lo es, entonces los apoyos a los deportes paralímpicos son mayores que a los deportes mundiales”.

¿Cómo es la disciplina en la que compite?

“La disciplina en la que compite Matías se llama V1, es una canoa Hawaiana que tiene un flotador al costado y se rema con una pala simple muy corta y de sentado. La discapacidad de él genera que nosotros rememos de un solo lado con un repaleo, igual adentro del mundial se rema de un solo lado porque ahorra tiempo”.

¿A él le falta una mano, como hace para remar?

“A groso modo se le fija la pala al ante brazo, lo cual la mano izquierda es la mano de control, así que no tendría ningún problema solamente tenemos que asegurarnos que la tracción de la pala no suelte el seguro ese y después solamente con su brazo que no tiene su mano hace la tracción, no tiene nada de motricidad fina, en cambio en la otra mano sí.

Por ahí el remar de un solo lado como cualquier disciplina asimétrica genera un poco de descompensación muscular, pero bueno es normal de cualquier deporte, del tenis, de la canoa, de deportes que son asimétricos”.

¿Definilo a Matías Pasarello, este nuevo discípulo que sin duda ya ha logrado grandes cosas en el canotaje?

“Matías la verdad que es un pibazo en todo sentido, creo que tiene una superioridad ante todo por su nivel organizativo, que eso es muy difícil hoy en día en cualquier joven, él además de su actividad deportiva que le cubre mucha cantidad de horas, estudia Alemán, estudia Ingles, estudia en una facultad y eso conlleva una madurez bastante buena por el hecho de decir que nunca deja de hacer bien las cosas y hace muchas y la verdad que hoy en día eso hace falta en los adolescentes. Y después la verdad un cabeza dura, un cabeza dura en un montón de cosas, primero en su perseverancia por el entrenamiento que es lo primero que vi cuando yo lo veía en el gimnasio entrenando y después su dureza a la hora de demostrar todo lo que hace, de contactarse con las redes y con las noticias. El no quiere que les hagan notas, no quieren que lo felicite, no quieren que les saquen fotos, son de esos perfiles que son pocos en los adolescentes.

Y creo que tuvo un cambio grande de cuando hacia tenis a cuando hizo canotaje, por ahí el tenis es un juego más individual y por ahí es un poco más severo, porque vos jugas uno contra uno en el tenis y vos en una pista tenes nueve carriles en una final y no sos ni el mejor, ni el peor y un día se puede dar, creo que a nivel cabeza cambia mucho y después el entorno al principio cuando entró era muy reacio a un montón de cosas y después se fue integrando y los chicos en ningún momento se hace diferencia es uno más, a veces es protagonista, otras no tanto y creo que eso a él le cayó muy bien a su personalidad para abrirse un poco y para empezar a entender que es parte de él su discapacidad y no difiere en ningunas de sus otras actividades.”