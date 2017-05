Josue Gauna: “Este es un reconocimiento para todos los artistas que hacen “Música para Regalar”

El Ciclo “Música para Regalar” creado por Josue Gauna, que ha tenido mucha repercusión a nivel local y del cual participan muchos artistas con diferentes instrumentos y ritmos musicales a sido seleccionado por el INAMU (Instituto Nacional de Música), como uno de los 1023 proyectos para el fomento de la música que este año recibirán un subsidio estatal.

Josue, cuenta cómo fue que se inscribió y cuál será el destino de esos recursos;

¿Cómo llegó a formar parte de esto el ciclo “Música para Regalar”

“Esto paso en el año 2016 a través de una amiga que yo tengo en San Pedro, Ivana Rodríguez, ella me envía una planilla para poder registrarme como músico en el INAMU- Instituto Nacional de Música- y me cuanta que el INAMU es un ente del gobierno que fomenta la música y ayuda a proyectos sin fines de lucro como el mío y como otros tantos como músicos que deseen grabar su primer CD y no cuentan con el suficiente respaldo económico para lograrlo, en principio me negaba, creo que al final termine registrándome por la insistencia de ella”.

¿Quién forma el INAMU y por qué fue elegido?

“El proyecto del INAMU abarca 56 organizaciones a nivel nacional- incluido SADAIC- esas 56 organizaciones se dividen en varias regiones en las que se divide el país, la región metropolitana es solamente la provincia de Buenos Aires por el amplio números de músicos y es donde más proyectos que hay. Esas zonas tienen representantes de las 56 organizaciones y bueno se juntan en Buenos Aires para elegir estos proyectos entre los presidentes y las comisiones de esas organizaciones se decide y se seleccionan, se presentaron alrededor de 7.000 proyectos, de los cuales quedaron 1023 y de esos 1023 tuvimos la suerte de quedar música para regalar”.

¿Que obtenes además del reconocimiento?

“El INAMU reparte distintos subsidios que tienen distintas características según el monto y según la necesidad del proyecto, en mi caso cuando yo presente la planilla marque las necesidades que tenía como adquirir algunos micrófonos más, otros parlantes y de acuerdo a eso ellos hacen un presupuesto para mi proyecto y en algunos casos giran el dinero, y en otros casos el INAMU se pone de acuerdo con la casa de música donde uno va adquirir las cosas y directamente las retiras. El programa se llama fomento de la música y he pedido algunos elementos para un mejor sonido”.

Como dijo Facundo Toro, este ciclo no tiene techo, ¿Estas contento?

“Estoy muy contento porque este no es un reconocimiento para Josue Gauna, sino para todos los que participaron en el ciclo que hoy se expandió de tal modo que llegó a que el INAMU lo considere ante tantos proyectos de profesionales más virtuoso que yo. Uno de los directores que me mando el mail, me comentaba que cuando abrieron el sobre, lo primero que les llamo la atención fue el titulo que es “música para regalar” y segundo cuando fueron viendo la descripción del proyecto me dice ya tenías el 50% ganado, porque era algo inédito que vos te pares una esquina a tocar sin poner gorra, sin obtener un beneficio económico.”