Juliana Cirmi: “A Lucas me lo mandó Dios y mi papá”

Para Juli, como todos la conocemos, la vida lo le fue fácil, pero a pesar de sus problemas de movilidad disminuida, gracias al carácter y la educación que le dieron sus padres se fue abriendo camino en una sociedad donde la igualdad de posibilidades solo es un titulo que suena bien, incluso ganó el Premio ALPI por su superación ante las dificultades físicas.

Juliana siempre se integró y supo ganarse el cariño de gran parte de la comunidad, estudió y se capacitó para trabajar, algo por lo que luchó muchos tiempo hasta que finalmente este año ingresó al Registro Civil como empleada de la provincia.

En ese ínterin conoció a Lucas, un entrerriano bonachón y se enamoraron a tal punto que decidieron irse a vivir juntos, prometiéndose que cuando las cosas se acomoden para ambos, se casarían por civil e iglesia, algo poco común en los jóvenes de hoy.

EL miércoles 1 de noviembre, fue el emotivo casorio en el Registro Civil, lugar donde trabaja Juli y el sábado 04, en Santa Elena, Entre Ríos la ceremonia religiosa y la fiesta.

Quisimos ser parte de esta historia de amor y compartirla con ustedes, por eso hablamos con Juliana quien emocionada dio detalles de este momento especial de su vida;

¿Qué año lindo Juli?

“La verdad que si, cierro el año con el broche de oro, la verdad que era un proyecto que teníamos para un poquito más adelante, pero se dieron las condiciones para que sea este año y bueno acá estoy a 650 km de Baradero realizándolo”.

¿Cómo conociste a Lucas?

“A Lucas lo conocí en Baradero, porque él llegó a la ciudad, tres meses antes de que yo lo conociera, el me había visto, me conocía, me tenía como registrada y nos encontramos un fin de semana en el boliche y me reconoció y acá estamos recién casados, jajaja”.

¿Duplicaron los festejos y repartieron entre Baradero y Santa Elena?

“El miércoles después del registro salimos almorzar, fuimos al predio de la alimentación donde Lucas esta agremiado, así que almorzamos ahí con familia, amigos y después nos vinimos a la noche para acá, llegamos el jueves a las 05:30Hs. a Santa Elena y el sábado por la noche fue la ceremonia en la iglesia y la fiesta.

Decidimos casarnos acá por una cuestión de que el registro Civil tiene un montón de trámites y nosotros queríamos hacer todo el mismo día, esa era la intención por eso pensamos hacerlo acá. Y a mí en lo personal también me tiraba, porque yo trabajo en el registro civil y que me case Ana que es una compañera de trabajo es muy emotivo también”.

¿Siempre soñaste con casarte?

“Que mujer no sueña con casarse, con formar una familia, pero de mi lado lo veía como más utópico, pero realmente cuando yo lo conocí a Lu supe que había llegado la persona y que en algún momento eso que me parecía tan lejano, no iba hacer tan lejano”.

¿Los dos pensaron en casarse por iglesia también?

“Gracias a Dios se nos dieron todas las condiciones para hacer un festejo, nosotros queríamos sellar eso porque como yo siempre dije a Lucas me lo mando Dios y mi papá, así que era como sellar ante Dios más que nada todo esto , como los dos somos católicos decidimos sellar esto con el sacramento que es lo que nos importa”.

¿Para terminar hablamos de Lucas, tu esposo?

“No todo el mundo encuentra- como me tocó a mí- una persona que puede ver más allá, que no les importe los impedimentos físicos, no es fácil, en la sociedad de hoy realmente no es fácil y bueno yo gracias a Dios hoy tengo un compañero, pero en un momentos de la vida nunca me imagine estando formalmente formalizando una familia. No todos tienen la capacidad de mirar al otro.”

Fotos: Valen Ducret y Facebook Juliana