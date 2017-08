Julieta Raponi: “Fue una situación rarísima pero muy linda”

La joven actriz baraderense, Julieta Raponi, que actúa junto a Adrián Suar, Julieta Díaz, y Adolfo Casero, entre otros en la película “El Futbol o Yo” habló con BTI sobre la experiencia vivida en el Avant Premiere donde estuvo presente junto a su familia.

El exitoso film de Marcos Carnevale, es su primera participación en un largometraje comercial y su personaje es una de las hijas de la pareja integrada por Suar y Díaz.

Además Julieta, nos contó sobre sus proyectos en teatro y el estreno de un unipersonal escrito por ella.

¿Cómo fue el Avant Premiere del Futbol o Yo?

“Llegue ahí, había un montón de gente, te daban unas cintas que iban en tus muñecas de varios colores y había una que era dorada- yo me imaginaba que era la mejor- y yo quería esa y no me la querían dar, hasta que en un momento se dieron cuenta que estaba en la película, me la dieron y me pare ahí con todos los famosos- es rarísimo- porque te sacan fotos todo el tiempo y no sabes que cara poner, porque no sabes para donde mirar. Fue una situación rarísima pero muy linda, él estar ahí haciendo sociales con la gente famosa”.

¿Te viste bien en la pantalla, estas conforme con tu trabajo?

“El día del estreno me enoje porque me habían cortado escenas que me gustaban mucho, pero después se me pasó, me di cuenta está bien, que en todos lados pasa eso. Y ayer la fui a ver y la disfrute, me gusto mucho verme, fue muy raro, me sentí parte de la película, recién ahí me sentí parte del personaje que fui.

Yo creo que fue divertido mi personaje, que tiene un presencia simpática, como si me viera que estoy ahí todo el tiempo enojada, como si quisiera decir un montón de cosas que nos las digo, pero que está ahí. Se apunta todo el tiempo a lo que le pasa a ellos, a los protagonistas”.

¿Quiénes te acompañaron al estreno?

“Estuvo mi familia y como me sobraba solamente una entrada vino mi amiga Valentina Savoy que ella es la que más le gusta en el universo todo este tema. Me hubiese gustado invitar a todas mis amigas, pero bueno no tenía más entradas”.

¿Estás trabajando en algún proyecto teatral?

“Ahora justo en este momento estaba promocionando en la página, porque en dos semanas se estrena mi unipersonal, que me lo estoy produciendo yo misma y que actúo, Dulce de mandarina se llama.

Es una comedia que utiliza la técnica de clown como lenguaje, pero que no usa nariz, que cuenta una historia de un personaje que les pasan un montón de cosas que las cosas que les pasan son cosas que me pasaron a mí en la realidad. Es como si transformase mi realidad en una historia”.

¿Cómo surgió esto de escribir?

“El año pasado cuando me quebré, entré en un ataque que no sabía que hacer y me puse a escribir todo lo que no podía hacer, luego se lo mostré a un director que conozco hace mucho y me dijo esto es para hacer un unipersonal. Así que empezamos a trabajar y de repente salió este unipersonal.

Ahora estoy en un grupo de comedia física muda, que es como mimo, pero que no es mimo, que es muy interesante estoy aprendiendo un montón, porque solamente se habla con el cuerpo, no hay voz y en este unipersonal me encanta porque esta filmado porque hice un rodaje personal, la mitad es filmado y mitad en escena y entonces es muy lindo, es como todo lo que yo sé hacer, un poco.”