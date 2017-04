Julieta Raponi nominada al Premio Florencio Sánchez

La joven baraderense Julieta Raponi, es actriz, tiene 21 años y luego de fracturarse ambos brazos ensayando pruebas de circo a fines del año pasado, el 2017 lo arrancó con todo; fue convocada para formar parte del elenco de “El fútbol o yo”, un largometraje dirigido por Marcos Carnevale y protagonizado por Adrián Suar y Julieta Díaz, donde Juli interpreta a una de las hijas de esta afamada pareja de actores. La película ya fue rodada y está previsto el estreno para agosto.

Pero el año y sobre todo el talento le sigue dando agradables sorpresas a esta simpática actriz, esta semana fue nominada a los premios Florencio Sánchez, como revelación por su actuación en la obra teatral La boda de Fanny Fonaroff.

Este destacado galardón lo entrega la Casa del Teatro y es considerado uno de los más importantes del país.

Por este maravilloso reconocimiento, BTI entrevistó con Julieta, quien como siempre estuvo dispuesta a charlar con nosotros;

¿Cómo te enteraste de la nominación?

“En realidad nuestra obra había sido nominada por el vestuario y por la música que tiene en vivo y me mandaron la invitación y yo la leí así como diciendo ha bueno el martes tengo que ir y de repente estoy en una terna y digo ¿Cómo que estoy acá?, la verdad que no me lo puedo creer, estoy muy agradecida, muy contenta, la verdad que para mí por lo menos en mi trabajo me hace confiar todo el tiempo mucho más.



¿Cuándo es la entrega del premio?

“Esto es el martes 2 de Mayo, ya con el simple hecho de estar en un terna en un premio ya es un montón, ya estoy realizada te digo”.



¿Contanos sobre esta pasión por la actuación?

“Antes de recibirme en la secundaria me iba todos los días después del colegio a San Pedro a hacer teatro y después cuando me recibí me vine para Buenos Aires entre en el IUNA (Universidad Nacional de las Artes) que estoy cursando la mitad de la carrera y aparte curso y seminario que aparece yo por lo general estoy anotada, porque me interesa muchísimo la investigación -en todos los aspectos- de todas las formas y todas las técnicas, por eso voy de a poco encontrando mi propia técnica y eso me ayuda un montón”.



Estas nominada como revelación de la obra La boda de Fanny Fonaroff, ¿Es una obra original creada por los actores, es así?



“Esta obra que estoy haciendo esta dentro se podría decir de la técnica de antropología teatral, es una técnica que se hace a partir de la creación de imágenes y estuvimos dos años desde el 2014 haciendo un laboratorio, está escrita por nosotros y sobre experimentación, nos juntábamos a improvisar y se fue creando la obra sola de manera colectiva”.



¿Y de que trata?

“La boda de Fanny Fonaroff está ambientada en 1921 y mi personaje es el principal soy Fanny y tengo 12 años en la obra, somos 10 actores y cada uno está viviendo su vida interna en el escenario, entonces es como que hay diez historias distintas y mi historia es que yo estoy enamorada de un señor de treinta años que él se quiere ir a la guerra y yo no quiero que se vaya y me quiero ir con él y bueno no voy a contar el final, pero va por ahí la historia”.



Para aquel que desee ir a verla, ¿en que sala están y cuando?

“Hasta fines de Junio vamos a estar con la obra. Y estamos en el patio de actores que queda en el Lerma 568, los domingos a las 20:30 Hs.”

PREMIO FLORENCIO SÁNCHEZ



Es uno de los premios teatrales más importantes que se otorgan todos los años. Consiste en un diploma y una estatuilla de Florencio Sánchez, réplica del original del escultor Riganelli.

La ceremonia se efectúa por lo general en el teatro Regina y cuenta con la colaboración de artistas que generosamente actúan adhiriendo a la fiesta.

Fue declarado de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el auspicio del Instituto Nacional del Teatro.



Trailer Cortometraje protagonizado por Julieta Raponi

Critica sobre la obra de Alternativa Teatral



La boda de Fanny Fonaroff

De Roxana Berco

“Cuando hay un gran deseo, aún durmiendo se desea, ¡qué he dicho! aún en el delirio de la fiebre se continúa deseando… en la agonía se desea…” Roberto Arlt

Entre Ríos -Navidad 1921- Primera presidencia de Yrigoyen. Dos familias, una italiana y otra rusa. La casa italiana está de luto por la muerte del patriarca. Su hijo Alberto Rossi, un joven anarquista, siente la necesidad de partir y de sumarse a la lucha que se libra en la Patagonia entre los anarco-socialistas y el ejército. Los amigos no ayudan. Mientras estos hombres especulan sobre sus destinos, las mujeres exacerbadas por los vientos afrodisíacos del norte y por los aires de guerra que llegan desde el sur enhebran la vida pública, la privada y la secreta en una danza de amor, de locura y de muerte.

Acerca de la obra:

Durante un año hicimos una investigación con el elenco sobre la teatralidad subyacente en el realismo mágico, tratando de dar cuenta de la enorme emotividad que encierran las vivencias, tan argentinas y latinoamericanas, de una comunidad que tiene que aceptar la convivencia entre etnias y religiones con sus múltiples modos de interpretar los acontecimientos particulares y sociales. Los personajes surgieron de relatos sobre nuestros antepasados, sus luchas por la supervivencia propia y colectiva y su deseo de integración.

También quisimos trazar líneas de continuidad y similitud con nuestro tiempo, en el que la intolerancia, la división y los éxodos toman carácter de peste, que se traslada de continente a continente y de generación en generación. Y sin embargo, la vitalidad de los encuentros, la gracias particular de cada ser y la magia de lo innombrable debe prevalecer.

Ficha técnico artística

Autoría: Roxana Berco

Actúan: Leopoldo Davis, Maximiliano Frydman, Daniela Godoy, Maria Gracia Garat, Victoria Marroquin, Agustín Meneses, Julieta Raponi, Pablo Toporosi, Felix Volker

Músicos: Mariano Schneier

Peinados: Silvia Zavaglia

Diseño de maquillaje: Silvia Zavaglia

Diseño de vestuario: Silvia Zavaglia

Diseño de escenografía: Marcelo Valiente

Diseño de luces:Lamberto Arévalo

Diseño sonoro: Mariano Schneier

Realización de escenografia: Andres Bailot, Tamara Romero

Fotografía: Marcela Russarabian

Diseño gráfico: Matías Olivera Avellaneda

Asesoramiento histórico: Carlos Noval

Asistencia De Maquillaje: Lucía Cruz, Pilar Lorenzo, Katia Isabel Schenk

Asistencia De Peinados: Lucía Cruz, Pilar Lorenzo, Katia Isabel Schenk

Asistencia de dirección: Pía Fonseca

Prensa: CorreyDile Prensa

Producción ejecutiva: Cooperativa Mc Hondo

Colaboración en dramaturgia: Maximiliano Frydman, Silvina Gianibelli

Dirección: Roxana Berco

