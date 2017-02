La actriz baraderense Julieta Raponi está filmando una película con Suar

Julieta Raponi, tiene 21 años y desde los 15 estudia actuación, se identifica con el clown, el circo y la comedia, hasta el año pasado recorrió varias ciudades con un espectáculo de estas características llamado “Que Quesito”.

Hace un tiempo tuvo un accidente haciendo trapecio y se quebró los dos codos, a pesar de eso se anotó e hizo el casting para la película “El futbol o Yo” que dirige Marcos Carnevale y fue elegida para ser una de las hijas de la pareja protagonista, Adrián Suar y Julieta Díaz.

BTI dialogó con la divertida Julieta quien contó sobre este importante trabajo a pocos días de haber iniciado el rodaje;

“Estoy con Marcos Carnevale, él es el director y la productora es Patagonix, pero calculo que Polka también debe ser parte de la producción y el elenco está compuesto por Julieta Díaz y Adrian Suar que son mis papás, tengo un hermana que es una actriz de Santa Fe – que también es la primera vez que va a filmar una película de este target- y después están Alfredo Casero, Juan Peto Menahem, Rafael Spregelburd, Federico D’elia y el hijo de Suar, Tomás Kirzner”

¿Es tu primera experiencia en cine?

“El año pasado yo estuve filmando una película e hice de protagonista, pero era cine independiente. La diferencia es que este año estoy haciendo un papel secundario, pero que estoy en casi todas las escenas, tengo participaciones muy pequeñas, pero estoy en casi toda la película y creo que ojala me dé mucho trabajo en el futuro. Aparte también voy a vivir esta experiencia esta buenísima”.

¿De qué trata “El Futbol o Yo”?

“Mi papá, Adrián Suar, que se llama Pedro está muy fanatizado con el fútbol y a mi mamá que se llama Vero no le gusta nada que esté tan fanatizado, entonces él se esconde para ir a ver fútbol y a juntarse con los amigos a hablar de fútbol hasta que un día Vero lo encuentra y no soporta más la situación, se separa y se arma un súper quilombo y mi personaje es como todo el tiempo dice bueno que se manejen- es como que tengo un papel muy de rebelde en la familia- que no me llevo bien ni con mi papá, ni con mi mamá y mi hermana todo el tiempo es como que trata de unir la relación. Y después al final termina juntándose porque él que se da cuenta que amaba más su familia que al futbol”.

¿Cómo fue el casting, porque además tenias los dos brazos quebrados?

“A mí me llamarón cuando yo estaba quebrada y me fui al hospital y les pedí que me saquen los yesos porque yo quería ir sí o sí al casting, porque era re importante, así que me saque los yesos fui al casting y cuando salí dije tengo que quedar, me lo merezco por todo lo que estoy haciendo y me fui a poner de nuevo los yesos y tardaron un montón en llamarme, me llamaron como a fines de Enero y me puse muy contenta”.

¿Qué más estás haciendo?

“Ahora el 5 de Marzo re estreno una obra donde soy protagonista, que la está dirigiendo Roxana Berco que es una directora muy hermosa acá en Buenos Aires, que se hace todos los domingos a las 20.30 horas durante todo el año y bueno para mí es muy importante formar parte de ese elenco y ahora creo que el 4 de Marzo vamos para Baradero con un amigo que tengo de España a dar un seminario de Clown así que aprovecho para hacer difusión en este momento.”

El fútbol o yo

Adrían Suar y Julieta Díaz regresan a la pantalla grande de la mano de Marcos Carnevale. Los actores comenzaron las grabaciones de El fútbol o yo, una comedia que se estrenará en agosto de este año y que llega tras el éxito de Dos más dos, la comedia que la pareja protagónica realizó en 2012.

En esta oportunidad, la dupla se pondrá en la piel de Pedro y Verónica, quienes después de 20 años de matrimonio y dos hijas en común, se separan. ¿El motivo? La obsesión de Pedro por el fútbol. Mientras él transita su soledad -esquivando la mala suerte y algunos conflictos- deberá elegir entre la pasión por la pelota o el amor por su familia.

Pedro Pintos (Adrián Suar), un coordinador de call center de una importante compañía de servicios médicos, es un fanático del fútbol, sin distinción de club, camiseta, bandera ni nacionalidad. Capaz de ver partidos durante las 24 horas del día. Está casado con Verónica (Julieta Díaz) desde hace 20 años, con quien tiene dos hijas adolescentes.

Desde su infancia la pasión futbolística convivió más o menos en armonía con los demás aspectos de su vida. Pero casi sin darse cuenta, su obsesión fue minando todos los espacios y, principalmente, sus afectos. En cierto momento, Pedro se encuentra separado de Verónica y despedido de su trabajo. En la dura soledad de su caída, se reconoce adicto al fútbol y decide pedir ayuda. Pedro intentará recuperar nuevamente su vida y encontrar el equilibrio de su pasión por el fútbol y el amor de su familia. Pero tal vez, sea demasiado tarde.