La auditora medica Valeria Murias denunció a una docente por agresión

A principios de la semana que finalizó, la auditora medica de los docentes, la Dra. Valeria Murias, vivió un incidente de violencia cuando fue agredida verbalmente por una docente que le exigía que extienda una licencia perteneciente a un familiar.

Este hecho sucedió en el consultorio de la profesional y tomó estado publico porque la médica inició una causa penal contra la persona que la insultó y todos los que deben mediar para que esto no suceda, entre ellos, el consejo escolar.

En dialogo con BTI, la Dra. Valeria Murias explicó lo sucedido;

¿Su trabajo es avalar los certificados médicos?

“Se solicita una licencia, con un determinado diagnostico- quiero aclarar que un certificado médico es un documento, esta firmado y sellado por el profesional- y por lo tanto lo que no esta escrito ahí no existe. En el certificado médico había un determinado diagnostico y bueno se solicita una licencia, ni siquiera va el agente hacer su licencia, yo quiero aclarar que mi consultorio esta en mi casa, donde hay menores y en realidad yo le aclaro que por ese articulo- las patologías tienen un número, en realidad es un código que a veces es numérico según las patologías- que debe ser ingresado dentro de un sistema que terceriza el servicio de lo que son las auditorias de las licencias docentes y que por ese código se podían ingresar 48 horas y que en definitiva si los síntomas persistían podía venir otra vez y continuar con su licencia”.



¿Por qué se ofusca esta persona?

“En esa primera ocasión me dice que no puede ser, que el certificado médico dice eso, palabras más, palabras menos es una falta de respeto no solo por los gritos, sino por el vocabulario utilizado y me dice que va hacer la denuncia en el lugar que corresponda”.



¿Se le negó la licencia?

“No se le niega la licencia- eso quiero que quede claro-, ella pretendía que la licencia se extendiera por un periodo mayor de tiempo al que correspondía. En realidad le intente explicar que después de esas 48 horas de hecho si los síntomas persistían podía volver hacer su licencia por 48 o 72 horas más, se fue, me dijo que iba hacer la denuncia, aumento su tono de voz, tuvo alguna falta de respeto, yo llamo al Consejo Escolar, en el Concejo Escolar no había ningún Consejero, entonces la persona que me atiende me dice que apenas lleguen los Consejeros van a pedir que se comuniquen conmigo, esto fue aproximadamente siete y media, a las ocho y veinte, ocho y media vuelve esta persona, cierra la puerta de mi consultorio y me dice que no se va a retirar hasta que la licencia se firme, no utiliza estas palabras, es un poco más agresiva. Yo llamo a mi auditor médico, porque en definitiva yo no es que me manejo como quiero, sino que yo tengo un reglamento para cumplir y tengo un auditor que esta en San Nicolás que es la persona a la que yo tengo que rendirle cuentas de lo que sucede o lo que deja de suceder en el consultorio, llamo a mi auditor y esta persona también le gritaba desde mi consultorio a mi auditor que yo tenía por teléfono, termino de notificarlo, le digo que se va a tener que retirar y como me dice que no, entonces nosotros sabemos que los médicos estamos muy expuestos- lo que sucede adentro del consultorio es la palabra del paciente contra la palabra del médico-entonces abro la puerta del consultorio porque en la sala de espera había gente y entonces lo que yo quería es que hubiera testigo de lo que estaba pasando y voy hasta la sala de espera y llamo a la policía”.

¿Alguna autoridad del Consejo Escolar habló con usted?

“Esto sucedió en un consultorio, en un horario de licencias docentes y la agresión y la falta de respeto es continua hacia el profesional médico, no es la primera vez que me pasa. Tuve hace tres años aproximadamente una situación similar con la misma persona y también se notificó al Consejo Escolar, entonces las medidas que yo tome van a estar dirigidas a todos los que directamente o indirectamente participen, porque estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Yo voy hacer una denuncia penal y va a estar dirigida a todos lo que correspondan. La licencia que se solicitaba no era de la persona que la pedía, era en favor de un tercero. Quien debe dirigirse a hacer el reconocimiento médico es el titular salvo que la patología que tiene sea invalidante”.

¿Las personas que estaban allí van a testimoniar?

“La falta de respeto es algo de todos los días, gracias a Dios había representantes de algunos gremios que venían a tramitar unas licencias de afiliados que por cuestiones puntuales no podían concurrir ellos hacer sus licencias- porque son pacientes operados, hay algunos que no tienen familiares y por lo tanto alguien tiene que acudir hacer su licencias- en este caso había representantes de algunos gremios, entonces yo lo que les decía es que suerte que había gremios presentes, porque si yo esto lo cuento, no me lo cree nadie”.

¿Este trabajo usted dijo que esta tercerizado, quien autoriza las licencias cuando los problemas de salud son más serios?

“Las únicas licencias que se hacen en Baradero de extensión en tiempos son las de embarazos, el resto de las patologías crónicas que requieran más de 30 días o una fractura que se requiere un tiempo más de recuperación tienen que ir a junta médica a San Nicolás.”