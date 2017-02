La Autoridad del Agua y Gestión Ambiental tomaron muestras del río

Hace unos dìas, la Dirección de Gestión Ambiental a cargo del Licenciado Ezequiel González, junto a la Autoridad del Agua (ADA) un ente gubernamental que reglamenta, estudia y controla los recursos hídricos, realizaron un importante trabajo que permitirá tener estadísticas y datos precisos por medio de análisis de diferentes aspectos vinculados al río.

De esta forma se podrá saber con certeza que produjo la mortandad de peces hace unos meses, el grado de contaminación y demás datos estadísticos que nunca existieron.

En una entrevista realizada al funcionario municipal por FM Diferente, manifestó con respecto a este tema;

“A raíz de la lamentable mortandad de peces que se dio el 31 de Diciembre y el 1 de Enero de este año, una de las medidas que tomó la dirección fue informar inmediatamente al ADA- que es la autoridad del agua- el organismo provincial que tiene autoridad sobre todo recurso hídrico. Hablé personalmente con Pablo Rodríguez que es el presidente del ADA, me decía que en ese momento estaban con todos los técnicos abocados a una emergencia que había en el centro de la provincia, que todavía aún continua, ellos estaban tomando muestras en ese sector. Lo que hicimos fue dejar que el río se estabilice, que vuelva a condiciones normales y hacer un pull de muestras, la primera que se tomó fue en la arenera de Sposito en Río Tala, aguas arriba del Baradero, ya en jurisdicción de San Pedro y tomamos en el Río Tala, en el río Arrecifes, a la altura del Parque del Este y unos 50 metros por debajo de Atanor. La idea es tener en cuenta todos los parámetros que se puedan llegar analizar desde temperatura, oxigeno disuelto, ph, hasta órganos clorados para tener un dato puntual y real de cómo está la situación hoy del río”.

¿Cuándo estarán los resultados?

“Y esto demora, por ejemplo hay un análisis que se llama DBO que demora cinco días el solo hecho del análisis, porque hay un tiempo de espera y demás, así que toda la muestra va a estar en quince días”.

¿Es decir que por primera vez se tendrán datos precisos del agua de nuestro río en gran parte de su recorrido?

“Sí y además nos permitió tener un contacto más fluido con el ADA, los técnicos nos dejaron protocolo de muestras para usar ante una emergencia de distinto tipo en el río, poder tomar muestras y poder enviar directamente a La Plata”.

¿Por qué no se tomaron muestras de las salidas de efluentes industriales, depuradora y demás?

“Nosotros no podemos tomar muestras de los caños de salida de las empresas, para eso necesitamos técnicos del ADA, sí por ahí un poll de muestra de agua de río, este trabajo se hace en conjunto con gente de Prefectura para poder trabajar con mayor rapidez ante cualquier emergencia. En caso de suceder ya estamos mejor preparados”.

¿Los técnicos no tienen conocimiento de cuál puede ser la causa de la mortandad de peces?

“Ellos me dicen que van variando muchísimo las distintas situaciones, fue algo muy meritorio que hayamos analizado el río, por ejemplo en el río Arrecifes la temperatura del agua detectó 24 grados y la coloración del Arrecifes con respecto a el Baradero era muy distinta, ellos me decían que probablemente a través del agua de lluvia vira un poco el color a un color más oscuro porque arrastra sedimentos y demás, yo ignorancia al margen veo un agua de color oscura y me asusto o digo puede pasar algo y en realidad era agua de lluvia y el termómetro marcaba 24 grados en el Arrecifes y en todo el Baradero marcaba 27 grados, con lo cual tenes un salto térmico de tres grados entre un río y otro y una coloración distinta en el agua eso me llamo la atención, por eso es muy variable las posibles causas, ahora con los análisis tendremos un valor estándar para el futuro.”