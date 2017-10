La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Gustavo Cordera

La Sala I, integrada por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia -ya que Eduardo Freiler está suspendido- consideró que el vocalista de Bersuit Vergarabat tuvo una actitud “de descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas” y por eso lo acusaron de “incitación a la violencia colectiva”, un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

La causa se inició el 12 de agosto del año pasado a partir de una serie de denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py luego de que se difundieran en algunos medios las declaraciones ofensivas de Cordera, como que había “mujeres que merecían ser violadas”.

Las declaraciones de Cordera se difundieron luego de que un estudiante de la institución las difundió primero a través de su cuenta personal en la red social Facebook y luego en su cuenta de la red Twitter.

La causa se inició por una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, a la que el mismo día se sumó otra del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Tras conocerse el fallo, el Inadi expresó a través de un comunicado su “beneplácito” y sostuvo que “sienta un precedente contra la violencia como forma de discriminación” lo que “motiva a seguir trabajando en la implementación de las políticas públicas, buscando día a día una sociedad sin violencia

“Hay mujeres que necesitan porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mi no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que si les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos”, dijo Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado. Sus palabras provocaron indignación y repudio.

www.diariopopular.com.ar