La convocatoria “Todos x Ellas” fue un éxito

Mas de mil personas, participaron de la Caminata Solidaria Todos x Ellas organizado por Pelucas, Rotary Club y la Cooperadora del Hospital Lino Piñeiro.

Con motivo del Octubre Rosa, mes elegido mundialmente para concientizar sobre la prevención del Cáncer de Mama, se realizó en nuestra ciudad la tradicional caminata, este año en la costa del Río.

Fueron muchas las sorpresas, las emociones y en el ambiente se respiraba un clima de felicidad por el éxito del evento y porque se festejaron los dos años de la creación de Pelucas Solidarias, una agrupación local reconocida a nivel nacional que se dedica a la confección de pelucas de pelo natural para mujeres en tratamiento oncológico.

Además de generar concientización sobre la importancia de los controles anuales para prevenir o tratar precozmente en cáncer de mama, la caminata tuvo con objetivo recaudar fondos, con la venta de las remeras, para el armado de una sala especial en el hospital local para todas las personas que se realicen quimioterapia, preparada con todas las comodidades y en un ambiente lo más agradable posible.

María Marta Conderánne, fundadora de Pelucas Solidarias e impulsora del evento, se refirió a esta semana especial donde fueron reconocidas por el Concejo Deliberante, pero además Baradero perdió a una gran mujer como Verónica Bard, enferma de cáncer; “Esta semana fue muy emocionante y dura a la vez, lo del martes fue para nosotros una sorpresa, no sabíamos que nos habían citado para este reconocimiento, yo me entere ahí de lo de Vero y también fue un golpe duro, me acuerdo de los abrazos que nos dimos en la plaza el día de la mujer que ella recibió un reconocimiento y bueno fue un golpazo muy duro también, pero creo que la mejor manera de rendirle homenaje es seguir generando conciencia, las mujeres tienen que saber que el cáncer se puede curar y que el 90 % de los casos se cura, siempre y cuando se agarre a tiempo”.

Su experiencia personal, generó en María Marta un enorme compromiso por concientizar a las mujeres de la importancia de los controles periódicos; “El otro día cuando fue la campaña ponele el pecho, de la fundación AVON, la fundación hizo toda una encuesta en las más 60.000 revendedoras que tiene en todo el mundo. Uno siempre piensa que no se hacen los exámenes por miedo y el miedo ocupaba creo el sexto lugar en la lista, todos lo previos eran: porque no sabía, porque el médico no me lo recomendó, porque no tengo tiempo y a mí me alarmó muchísimo esa idea, digo como no tenes tiempo, si vos supieras el tiempo que te quita y el tiempo que le tenes que dedicar después, por no hacerte los controles, son diez minutos hacerse una mamografía y la desinformación mata, porque si vos no vas a hacerte los controles porque no sabes, quizás cuando llegue el momento sea tarde. Entonces hay que informarse, hay que perder el miedo, yo hacía mucho hincapié antes de esto de que había que perder el miedo y ahora me doy cuenta que no es la causa fundamental el miedo.

A partir de los 40 es lo que recomienda el ministerio de salud, todas las mujeres tienen que hacerse una mamografía, ahora si vos tenes antecedentes familiares tenes que hacerlo antes, entonces siempre se dice una mamografía cada año a partir de los 40 o lo que te recomiende tu medico, una va al médico una vez al año hacerse el chequeo y debe incluir en todo ese control una mamografía, es un orden mas y son diez minutos de tiempo y no duelen porque ahora hay unos mamografos digitales que son espectaculares, gracias a Dios dentro de muy poquito vamos a tener reinaugurado el mamografo dentro en el hospital, que vamos a inaugurar seguramente con la sala de oncología que vamos a equipar todos juntos con la colaboración en la caminata”.

Sobre el éxito de esta nueva Caminata “Todos por Ellas”, expresó; “La caminata todos por ellas justamente abarca a todos los actores de esta cadena solidaria, los que donaron, los que vinieron a buscar pelucas, los que colaboraron brindando el espacio, los comercios, todos, todos, todos estamos juntos, porque todos tenemos seguramente alguien a quien honrar, alguien que le ganó o alguien que la peleó, además de generar conciencia y de que el único fin de esta caminata es para la comunidad. Se salió desde el puerto hasta la rotonda, en la rotonda formamos todas un lazo gigante rosa y de ahí regresaremos al puerto.

Estamos convencidas de que en muy poquito tiempo vamos a estar inaugurando la sala de oncología en el hospital municipal”.

Por último, al preguntarle sobre esta labor que lleva a cabo junto a otras mujeres de la ciudad, María dijo lo siguiente; “Lo que me tocó atravesar a mí, yo creo que fue un ¿para qué me pasó esto?, no como nos preguntamos siempre que nos pasa algo feo ¿por qué a mí?, y estoy convencida que fue para poder ayudar a los demás”.

La convocatoria Todos x Ellas, fue una fiesta, donde además de caminar, concientizar y aportar para luchar contra el cáncer, hubo baile, palabras alusivas y no faltó la torta de cumpleaños por el segundo aniversario de Pelucas Solidarias Baradero.