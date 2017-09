La dura respuesta de los hermanos de Juan Castro a Ramiro Blas

La muerte de Juan Castro siempre estuvo rodeada de misterios, después que aquel 5 de marzo de 2004 aparentemente, cayera del balcón de su departamento, ubicado en un primer piso. Un amigo de él contó detalles y los hermanos del periodista salieron a cruzarlo.

El actor Ramiro Blas habló al respecto este jueves en Morfi: “Si Juan se hubiera querido suicidar, lo hacía en grande, se enarbola en la bandera multicolor y se tira del Kavanagh. Un poco más de glamour, no de la terraza de su primer piso (…) Las creencias son creencias; los hechos son hechos. Eso es mentira, una mentira (tan grande) como un país”.

Los dos hermanos de Juan, le respondieron en muy duros términos. “Ramiro Blas, hablás de la muerte de mi hermano en Telefe (un canal donde Juan Castro fue muy feliz). No te vi nunca, no te conozco. Mi hermano no se puede defender pero yo sí. Lo que hacés es tan desagradable que la frase que se me viene es ´te colgás de sus cenizas´ (no te va a servir de nada porque vas a caer exactamente en el mismo lugar)”, escribió Mariano.

Hugo se refirió a las declaraciones en FM La Patriada y contó: “Tenemos las pelotas por el piso de la cantidad de veces que aparecen en Facebook o en la web hinchándoles las pelotas a Juan. Voy a ser claro. A Juan no lo mató nadie, él tenía desde hace mucho tiempo un viejo problema de adicción con la cocaína. El último día de su vida lo sacaron de la clínica y lo llevaron a hacer una promoción a El Trece para la temporada siguiente. La persona que lo retiró dejó que fuera a su casa y cuando llegó, volvió a consumir cocaína”.

Y continuó: “Cuando consumía tenía alucinaciones, la pasaba realmente mal. Lo raro es que Juan se cae desde el balcón de su casa sin siquiera darse cuenta de que ahí había un balcón”.

