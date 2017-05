La Escuela Itinerante se retiró del Congreso y comenzará a recorrer el país

La CTERA, acompañada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas, HIJOS, actores y artistas realizó ayer el acto para despedir a la Escuela Pública Itinerante de Buenos aires. Ahora empezará a recorrer las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Rios y Santa Fe, para “multiplicar las denuncias al Gobierno Nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la no convocatoria a la Paritaria Nacional Docente”.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, manifestó que “la Escuela Pública está viva y rodeada de toda la comunidad educativa. Esta Escuela fue la respuesta al silencio oficial, fue la voz de los Maestros, la bronca hecha guardapolvo, tiza y pizarrón: el grito de los que no nos caímos en la Escuela Pública, sino que nos levantamos en ella para luchar. Fue la repuesta pacífica de un colectivo que no se resigna y al que no van a poder amedrentar”.

“Quisieron callarnos y reprimirnos. Pero nada van a poder hacer con la fuerza de la Escuela Pública. Les duele este colectivo que no se resigna, que no se compra y no se vende. Les duelen los guardapolvos blancos y la dignidad”, agregó.

Asimismo indicó que “esta Escuela no se va. Se multiplica y va a recorrer los caminos de la Patria. Se va a multiplicar las voces, los abrazos, las risas y la esperanza. Sabemos pelear, resistir, inventar y educar. Gracias, es lo único que podemos decir desde la CTERA. Y fuerza, por la dignidad blanca que se echa a andar”.

Por su parte, Roberto Baradel, titular de SUTEBA, expresó que “creyeron que podían derrotarnos. Se equivocaron: somos un colectivo y no nos van a poder derrotar hagan lo que hagan y digan lo que digan. La única derrota acá es la del Gobierno, que aunque quiso no pudo arrodillarnos. La Escuela está de pie y empieza a caminar por toda nuestra Patria con el guardapolvo blanco para luchar contra la injusticia y la impunidad”.

Luego, le entregó a los representantes del NEA un pizarrón, una campana, una bandera y una placa. Los emblemas de la Escuela Pública Itinerante la acompañarán a cada rincón que visite. “Mientras haya Maestros de pie no va a haber pueblos de rodilla. Más temprano que tarde vamos a ganar esta pelea”, sostuvo.

A su vez, en el acto central se realizó un reconocimiento a las distintas delegaciones de Maestros Itinerantes que pasaron por la Escuela y a los cientos de trabajadores que se comprometieron día a día a sostenerla. (InfoGEI) Mg