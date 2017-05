La Escuela Municipal de Vóley disputó la primera fecha de la ANV

Comenzó la liga fiscalizada por la Asociación Nicoleña de Vóley y la Escuela Municipal de Vóley de nuestra ciudad visitó a Riberas del Paraná con 5 categorías femeninas y 3 masculinas. La primera de caballeros jugó ante Cnel. Bogado con localia en Riberas.

Fue sin dudas una gran jornada y muy productiva para la Escuela Municipal de Vóley de nuestra ciudad, que viajó a Villa Constitución con más de 60 jugadores, los cuales disputaron un total de 13 partidos, números que demuestran el crecimiento del deporte en la ciudad, que en esta ocasión, busca pisar fuerte, y así lo evidenció en la primera jornada llevada a cabo.



TODOS LOS RESULTADOS

Sub 13 femenina

– EMVB “A” 3 – 0 Riberas “B”

– EMVB “B” 0 – 3 Rib “A”

– EMVB “A” 2 – 3 Rib “A”

– EMVB “B” 0 – 3 Rib “B”

Sub 15 fem.

– EMVB 3 – 0 Rib “B”

– EMVB 0 – 3 Rib “A”

Sub 17 fem

– EMVB 3 – 2 Rib “B”

– EMVB 0 – 3 Rib “A”

1° Fem.

– EMVB 0 – 3 Rib

Sub 15 masculina

– EMVB 3 – 0 Rib

Sub 17 Masc.

– EMVB 3 – 0 Rib

Sub 19 Masc.

-EMVB 3 – 0 Rib

1°Masc.

– EMVB 0 – 3 Cnel. Bogado

Lo que se viene

Este fin de semana, la Escuela Municipal de Vóley desarrollará el Primer Grand Prix Masculino en el Club Náutico de San Pedro en la Sub 13 y Sub 17.